نتائج الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 وترتيب المجموعات

منتخبان آسيويان ضمنا التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد تصدرهما مجموعتهما بعد نهاية الجولة الثامنة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، ومنتخبات أخرى باتت قاب قوسين أو أدنى.

وشهدت الجولة الثامنة عدة مباريات مثيرة ونتائج مفاجأة وأخرى صامدة.

وتأهل منتخبا اليابان عن المجموعة الثالثة وإيران عن المجموعة الأولى فيما تقترب أوزبكستان صاحبة المركز الثاني في المجموعة الأولى من ركب المتأهلين، أما في المجموعة الثانية فالأمور لم تحسم بعد في ظل التنافس الكبير بين منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والعراق على بطاقتي التأهل المباشرتين للمونديال.

وتاليا نتائج الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال 2026:

كوريا الشمالية x الإمارات العربية المتحدة (1-2)

قرغيزستان x قطر (3-1)

إيران x أوزبكستان (2-2)

فلسطين x العراق (2-1)

الكويتx عمان (0-1)

كوريا الجنوبية x الأردن (1-1)

إندونيسيا x البحرين (1-0)

اليابان x السعودية (0-0)

الصين x أستراليا (0-2)

ترتيب المجموعة الأولى:

إيران: 20 نقطة أوزبكستان: 17 نقطة الإمارات: 13 نقطة قطر: 10 نقاط قرغيزستان: 6 نقاط كوريا الشمالية: نقطتان

ترتيب المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية: 16 نقطة الأردن: 13 نقطة العراق: 12 نقطة عمان: 10 نقاط فلسطين: 6 نقاط الكويت: 5 نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة:

اليابان: 20 نقطة أستراليا: 13 نقطة السعودية: 10 نقاط إندونيسيا: 9 نقاط البحرين: 6 نقاط الصين: 6 نقاط

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وتتمثل قارة آسيا بـ8 منتخبات مع احتمال ارتفاعها إلى 9 حسب نتائج الملحق العالمي.

ويشتمل الدور الثالث على 18 منتخباً قُسّمت على 3 مجموعات، تضمّ كل واحدة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين، بين سبتمبر/أيلول 2024 ويونيو/حزيران 2025.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، فيما سيكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في ملحق العالمي.