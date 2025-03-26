ألكسندر أرنولد ظهير ليفربول قاب قوسين من ريال مدريد

توصل ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لاتفاق بشأن بنود انتقاله لفريق ريال مدريد الإسباني في يوليو/تموز القادم، حسبما أفادت تقارير إعلامية، أمس الثلاثاء.

وارتبط الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي بالرحيل عن قلعة "أنفيلد" للانضمام إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

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وتشير تقارير متعددة الآن إلى أن ألكسندر أرنولد (26 عاما) وقع عقدا لمدة 5 سنوات بقيمة تزيد عن 285 ألف دولار أسبوعيا.

وتمكن ألكسندر أرنولد، الذي تدرج في صفوف ليفربول، من مناقشة شروطه مع أندية أخرى منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وسجل ألكسندر-أرنولد ظهوره الأول مع ليفربول وهو في الـ18 من عمره عام 2016.

وتتضمن إنجازاته مع النادي تتويجه بألقاب:

دوري أبطال أوروبا

الدوري الإنجليزي الممتاز

كأس الاتحاد الإنجليزي

كأس العالم للأندية

وهو في طريقه لإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الثانية هذا الموسم، حيث يتصدر فريق المدرب الهولندي آرني سلوت جدول الترتيب بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه أرسنال، قبل 10 مراحل على نهاية المسابقة.

ويعتبر ألكسندر أرنولد أحد 3 لاعبين أساسيين في ليفربول تنتهي عقودهم في يوليو/تموز القادم ، في حين لا يزال مستقبل الجناح المصري محمد صلاح، والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك غامضا.

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من جانبه، رفض نادي ليفربول التعليق على هذه التقارير.