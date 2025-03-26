موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا المؤجلة من المرحلة الـ27 للدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

تقام المباراة يوم الخميس 27 مارس/آذار الجاري على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل برشلونة.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة 11 مساء (23:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، العاشرة مساء (22:00) بتوقيت القاهرة.

وكانت المباراة مقررة في الثامن من مارس/آذار الجاري، لكنها تأجلت بسبب وفاة طبيب برشلونة كارليس مينيارو.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا:

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ويسعى برشلونة متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن وصيفه ريال مدريد، لاستغلال مباراة أوساسونا من أجل توسيع الفارق.

في المقابل، يحتل أوساسونا الفائز في مباراة الذهاب 4-2 المركز الـ14 برصيد 33 نقطة، ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية من أجل التقدم في جدول الترتيب.

ويتفوق برشلونة تفوقا كاسحا في نتائج المباريات السابقة بين الفريقين برصيد 46 انتصارا مقابل 15 فقط لأوساسونا، وانتهت 16 مباراة بالتعادل.

ويغيب عن برشلونة عدد من اللاعبين مثل البرازيلي رافينيا الذي يلعب مع "سيليساو" أمام الأرجنتين في تصفيات كأس العالم في 26 مارس/آذار، فيما يسافر المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لمواجهة بوليفيا.

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تشكيلة برشلونة المحتملة ضد أوساسونا

تشيزني، كوندي، غارسيا، مارتينيز، بالدي، بيدري، دي يونغ، أولمو، جمال، فيرمين، ليفاندوفسكي.

تشكيلة أوساسونا المتوقعة ضد برشلونة

هيريرا، أريسو، كاتينا، هيراندو، كروز، مونكايولا، إيبانيز، أوروز، غارسيا، غوميز، بوديمير.