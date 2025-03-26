فوز ثمين للإمارات وصعب لعمان بتصفيات كأس العالم 2026

سجل سلطان عادل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الإمارات لفوز ثمين 2-1 على مضيفتها كوريا الشمالية على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 الثلاثاء.

وقلصت الإمارات الفارق مع أوزبكستان صاحبة المركز الثاني إلى 4 نقاط، بعدما اقتنصت إيران إحدى البطاقات المؤهلة مباشرة لكأس العالم بتعادلها 2-2 مع أوزبكستان.

وتتصدر إيران المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة متقدمة على أوزبكستان بفارق 3 نقاط وتأتي الإمارات في المركز الثالث برصيد 13نقطة بينما تتذيل كوريا الشمالية الترتيب بنقطتين فقط.

وافتتح فابيو ليما ثنائية الإمارات في الدقيقة الخامسة بعد سلسلة من التمريرات السريعة لينفرد بمرمى كانج جو-هيوك حارس مرمى كوريا الشمالية إثر تمريرة من كايو لوكاس، لكن الحارس تصدى لمحاولة ليما، غير أنه تابعها بسهولة في الشباك.

هدف |

منتخب الإمارات تقدم 1-0 على كوريا الشمالية .. فابيو ليما الدقيقة 5 يمكنكم مشاهدتها عبر قنوات الكاس المشفرة من خلال أجهزة beIN SPORTS#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/zAsRFTgrWV — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

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وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك كيم يو-سونغ التعادل لأصحاب الأرض بعدما هز الشباك بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

هدف |

منتخب كوريا الشمالية تعادل 1-1 الإمارات.. الدقيقة 43 يمكنكم مشاهدتها عبر قنوات الكاس المشفرة من خلال أجهزة beIN SPORTS#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/sa5HTgFLZa — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل عادل هدف الفوز بعدما استغل تمريرة عرضية متقنة من حارب عبد الله، حوّلها عادل بضربة رأس في شباك جو-هيوك لتصبح النتيجة 2-1.

عُمان تقتنص انتصارا صعبا من الكويت

اقتنص منتخب عُمان انتصارا صعبا (1-0) على مضيفه منتخب الكويت ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية.

ورفعت عُمان رصيدها إلى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق 6 نقاط خلف كوريا الجنوبية المتصدرة التي تعادلت 1-1 مع الأردن، ثاني المجموعة.

وتجمد رصيد منتخب الكويت عند 5 نقاط ليحتل المركز السادس والأخير بالمجموعة خلف فلسطين التي فازت على العراق 2-1 ضمن الجولة ذاتها.

افتتح عصام الصبحي التسجيل لعُمان في الدقيقة 56 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت إثر تمريرة عرضية من هيثم الحارثي قابلها الصبحي بضربة رأس قوية في الشباك.

هدف |

منتخب عمان تقدم 1 – 0 على الكويت عبر عصام الصبحي في الدقيقة 56.. التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/xc5QDigtEC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

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ويتأهل أول فريقين من المجموعات الآسيوية الثلاث بالدور الثالث من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تنتقل الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.