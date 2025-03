رونالدو يوسّع فارق الأهداف عن ميسي

استثمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي غياب منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي في فترة التوقف الدولي، ونجح في توسيع فارق الأهداف بينهما.

وفي الوقت الذي حرمت فيه الإصابة ميسي من التواجد مع منتخب الأرجنتين في مباراتيه ضد أوروغواي والبرازيل في تصفيات أميركا اللاتينية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، هز رونالدو شباك الدانمارك مرة واحدة في مباراتي ذهاب وإياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ورفع النجم البرتغالي رصيده من الأهداف في مسيرته الاحترافية ككل إلى 929 هدفا ليواصل في الوقت ذاته سعيه الحثيث من أجل الوصول إلى الهدف رقم 1000.

في المقابل، توقّف عداد ميسي عند 854 هدفا كان آخرها الذي سجّله لصالح إنتر ميامي في شباك أتلانتا يونايتد في دوري المحترفين الأميركي قبل أن تحرمه الإصابة من التواجد مع زملائه في منتخب "التانغو".

ويتقدّم رونالدو على ميسي بفارق 75 هدفا، ورغم أن الأخير يصغر الأول بسنتين و4 أشهر، لكن النجم البرتغالي "لا يظهر أي علامات على تراجع مستواه التهديفي" وفق وصف صحيفة "آس" الإسبانية.

ومنذ احتفاله بعيد ميلاده الـ40 في يوم 5 فبراير/شباط الماضي سجّل رونالدو 6 أهداف علما بأنه غاب عن مباراتي فريقه النصر ضد بيرسبوليس واستقلال طهران الإيرانيين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في الأثناء يملك رونالدو وميسي فرصة ذهبية لكتابة سطر جديد في تاريخهما الحافل بالأرقام الفردية، إذ يسعى الثنائي الأسطوري إلى تجاوز الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجّلة في تصفيات كأس العالم.

ويحتاج رونالدو وميسي إلى تسجيل 4 و6 أهداف على التوالي لتخطي أسطورة غواتيمالا كارلوس لويز أفضل هداف في تاريخ تصفيات المونديال صاحب الـ39 هدفا.

ومن أجل تحقيق ذلك، يتبقى لميسي 4 مباريات فقط مع منتخب الأرجنتين في التصفيات الحالية (تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الإكوادور).

أما رونالدو فتبدو فرصته أكبر فهو يملك 6 مباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026، وسيلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة ضد المجر وأرمينيا وأيرلندا ذهابا وإيابا.

🚨🏅 Cristiano Ronaldo has just received the Guinness World Record award for the most international wins in history with 132. pic.twitter.com/xfd0Loy46l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025