ارتفاع صاروخي في القيمة السوقية لأسينسيو مدافع ريال مدريد

يتصدر الإسباني الشاب راؤول أسينسيو مدافع ريال مدريد قائمة لاعبي الدوري الإسباني الذين زادت قيمتهم السوقية خلال العام الحالي.

وحسب القائمة التي كشف عنها موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، فإن القيمة السوقية لأسينسيو (22 عاما) زادت 22.5 مليون يورو لتستقر عند 30 مليونا.

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وبرز أسينسيو مع النادي الملكي هذا الموسم بعد أن اعتمد عليه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الريال لتعويض الغيابات التي ضربت الخط الخلفي، إذ خاض 40 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.

ويتفوق أسينسيو في القائمة على نجوم كبار في رابطة الدوري الإسباني (الليغا) أبرزهم زميله في ريال مدريد الفرنسي كيليان مبابي، الذي حل رابعا بزيادة وصلت 10 ملايين يورو فقط.

ويأتي بيدري غونزاليس نجم برشلونة في المركز الثاني خلف أسينسيو، بعد أن زادت قيمته السوقية بمقدار 20 مليون يورو.

وضمت القائمة المكونة من 10 لاعبين 3 من ريال مدريد، و2 من برشلونة، ومثلهما من أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو، ولاعب وحيد من إسبانيول.

قائمة لاعبي الدوري الإسباني الأكثر زيادة من حيث القيمة السوقية خلال عام 2025

راؤول أسينسيو لاعب ريال مدريد: زادت قيمته السوقية 22.5 مليون يورو (30 مليونا). بيدري غونزاليس لاعب برشلونة: زادت قيمته السوقية 20 مليون يورو (120 مليونا). جوليانو سيميوني لاعب أتلتيكو مدريد: زادت قيمته السوقية 13 مليون يورو (25 مليونا). كيليان مبابي لاعب ريال مدريد: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (170 مليونا). جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (90 مليونا). أليخاندرو بالدي لاعب برشلونة: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (60 مليونا). أويهان سانسيت لاعب أتلتيك بيلباو: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (60 مليونا). إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (45 مليونا). ميكيل ياوريغيزار لاعب أتلتيك بيلباو: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (20 مليونا). جوان غارسيا حارس مرمى إسبانيول: زادت قيمته السوقية 10 ملايين يورو (20 مليونا).