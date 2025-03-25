رافينيا يشعل الإثارة قبل مواجهة الأرجنتين والبرازيل بتصفيات مونديال 2026

فشل المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على أرض نظيره الأرجنتيني في آخر 16 عاما، ولم يسجل هناك منذ 10 أعوام.

لكن ذلك لم يمنع المهاجم البرازيلي رافينيا، من إشعال فتيل الإثارة -أمس الاثنين- بعدما وعد بالتسجيل في شباك أبطال العالم في "بوينس أيرس" في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم .2026

كما تحدث رافينيا، في المدونة الصوتية "بودكاست" الخاصة بالأسطورة روماريو، عن الضغط على منافسه داخل وخارج الملعب إذا لزم الأمر".

ونشرت وسائل الإعلام الأرجنتينية التصريحات على لسان النجم البرازيلي على نطاق واسع.

وزاد المدافع البرازيلي ماركينيوس من حماسةالأجواء، بعدما قال إن البرازيل ستنتهي سلسلة عدم الفوز في الأرجنتين والتي وصلت إلى 16 عاما، من خلال تلك المباراة.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "حان وقتنا للفوز، لن يكون سهلا سنقاتل ويجب علينا أن نكون في أفضل أحوالنا بدنيا وذهنيا".

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب التصفيات، ويمكنه حجز مقعده في البطولة في حال التعادل مع البرازيل، صاحب المركز الثالث، مع تبقي 4 جولات على نهاية التصفيات.

وسيلتقي الفريقان -فجر الغد- في ملعب "مونيمنتال" بدون نجم الأرجنتين وقائدها المصاب ليونيل ميسي، ونجم البرازيل نيمار، ولاعبين أخرين للإيقاف أو للإصابة.

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وكان الفريقان قد ألتقيا للمرة الأخيرة في عام 2023، حينما فاز المنتخب الأرجنتيني بهدف نظيف في ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.

ويبتعد المنتخب البرازيلي بنقطة عن أوروغواي وباراغواي، فيما يحتل منتخب كولومبيا المركز السادس وهو آخر المراكز المؤهلة للنهائيات مباشرة.