موعد مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة منتخب الأرجنتين ضد ضيفه البرازيلي ضمن منافسات الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة فجر الأربعاء على ملعب "مونيمونتال" في العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس".

وتنطلق صافرة المباراة الساعة 03:00 فجرا بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، الساعة 02:00 بتوقيت القاهرة، منتصف الليل بتوقيت غرينتش (00:00).

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين والبرازيل:

SSC SPORTS 1HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويتجدد اللقاء بين قطبي كرة القدم اللاتينية عندما يحل منتخب البرازيل ضيفا على غريمه الأرجنتين.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة للغاية، حيث حقق منتخب الأرجنتين فوزا ثمينا في الجولة الماضية خارج أرضه بإسقاط أوروغواي ليضمن بقاءه في صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، بينما فاز المنتخب البرازيلي على ملعبه ووسط جماهيره على كولومبيا بنتيجة 2-1 بشق الأنفس بعد هدف سجله فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد في الوقت بدل الضائع.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة ليحتل المركز الثالث، وينعش آماله في التأهل، ويتجاوز أيضا كبوة التعادل في مباراتين متتاليتين بالتصفيات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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ويدخل المنتخب الأرجنتيني الكلاسيكو بدون نجمه وقائده ليونيل ميسي الذي تعرض لإصابة عضلية مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، وكذلك نيكولاس غونزاليس الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية.

ولكن ليونيل سكالوني مدرب أبطال كأس العالم 2022 لديه خيارات أخرى مميزة أمثال جوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني وآنخيل كوريا وناهويل مولينا ورودريغو دي بول خماسي أتلتيكو مدريد إضافة إلى ثنائي الوسط إنزو فيرنانديز وأليكسيس ماك أليستر وصخرة الدفاع كريستيان روميرو، والموهبة الشابة تياجو ألمادا صاحب هدف الفوز على أوروغواي، وكذلك حارس المرمى إيمليانو مارتينيز الذي خرج بشباك نظيفة 36 مرة خلال 50 مباراة مع منتخب بلاده.

ويريد المنتخب الأرجنتيني تحقيق فوز جديد على البرازيل بعدما أسقط غريمه التقليدي بهدف على ملعبه ووسط جماهيره في ملعب "ماراكانا" خلال مباراة الدور الأول في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويتسلح سكالوني ولاعبو الأرجنتين بأفضلية نفسية وسجل خال من الهزائم أمام منتخب البرازيل في آخر 4 مباريات، حيث يعود آخر فوز لراقصي السامبا على الأرجنتين قبل ما يقرب من 6 سنوات عندما تفوق بهدفين دون رد في نصف نهائي كوبا أميركا عام 2019.