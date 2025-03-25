منتخب إيران سادس المتأهلين لكأس العالم 2026

تأهل منتخب إيران رسميا لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك بفضل تعادله المثير مع ضيفه منتخب أوزبكستان 2-2، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وقلب منتخب إيران تأخره مرتين أمام أوزبكستان ليظفر بنقطة ثمينة كانت كفيلة بتأكيد صعوده للمونديال.

ويدين منتخب إيران بالفضل في هذا التعادل والتأهل لمهدي طارمي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، الذي سجل هدفي الفريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أوزبكستان بهدف سجله خوزهيمات إركينوف مهاجم الوحدة الإماراتي في الدقيقة 16.

هدف |

منتخب أوزبكستان تقدم 1 – 0 على إيران عبر هوجيمات اركينوف في الدقيقة 16#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/a0H1Jv2l2A — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

وبعد مضي 7 دقائق من بداية الشوط الثاني أدرك طارمي التعادل لإيران لكن بعدها بدقيقة واحدة أضاف عباسبيك فايزوليف لاعب وسط سيسكا موسكو الروسي الهدف الثاني لأوزبكستان.

هدف |

منتخب إيران يعادل النتيجة 1 – 1 مع أوزبكستان عبر مهدي تاريمي في الدقيقة 52.. التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/rDjo61uBDI — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

هدف |

منتخب أوزبكستان تقدم 2 – 1 على إيران عبر عباسبيك فايزوللاييف في الدقيقة 53.. التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YyeA3CJC56 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

إعلان

وقبل 7 دقائق من نهاية المباراة تقمص طارمي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض.

هدف |

منتخب إيران يعادل النتيجة 2 – 2 مع أوزبكستان عبر مهدي تاريمي في الدقيقة 83.. التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026#تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/9c5w8JF8yy — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

ورفع منتخب إيران رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة بفارق 3 نقاط عن منتخب أوزبكستان الذي أصبح على مشارف التأهل المباشر للمونديال، وسيحقق حلم الوصول لكأس العالم حال خسارة منتخب الإمارات أمام مضيفه كوريا الشمالية في وقت لاحق اليوم.

وسجل منتخب إيران تعادله الثاني بالتصفيات مقابل 6 انتصارات وبسجل خال من الهزائم، كما تعادلت أوزبكستان للمرة الثانية مقابل 5 انتصارات وهزيمة واحدة.

وأصبح المنتخب الإيراني سادس المتأهلين لكأس العالم 2026 بعد الدول الثلاث المستضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأيضا المنتخب الياباني الذي انتزع أولى بطاقات قارة آسيا، يوم الخميس الماضي وكذلك منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانوسيا.