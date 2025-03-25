صايفي للجزيرة نت: مواجهة الجزائر وموزمبيق مهمة وبيتكوفيتش يعمل في صمت

تحدث الدولي الجزائري السابق رفيق صايفي عن حظوظ منتخب محاربي الصحراء لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز الأخير على بوتسوانا، وقبل مواجهة الموزمبيق بالجزائر اليوم الثلاثاء (الساعة العاشرة بتوقيت الجزائر، منتصف الليل (00:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة) على ملعب "حسين آيت أحمد" في مدينة تيزي وزو.

ويتصدر "محاربو الصحراء" ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب موزمبيق، المتساوي معه في الرصيد بعد نهاية الجولات الخمس الأولى.

وفي ما يلي نص المقابلة:

أولا رمضان كريم رفيق، كيف تقضي الشهر المبارك في قطر؟

السلام عليكم ورحمة الله، رمضان مبارك على كل الأمة الإسلامية، الحمد لله أن وفقنا في هذا الشهر للجمع ما بين أداء مناسك الشهر الفضيل وإتمام متطلبات دورة أعلى شهادات التدريب التابعة للاتحاد الآسيوي. تعودنا على رمضان الكريم في قطر وأداء الشعائر بكل راحة ويسر لتوفر كل شيء، وكل التسهيلات الممكنة فالمساجد في كل مكان وموائد الإفطار دوما حاضرة مع الأصدقاء والأحبة خاصة بوجود عائلتي فالأمر أفضل وأحسن، ولا تشعر بأنك في بلد غريب.

تزامن الشهر الفضيل مع ذروة المنافسات الكروية، ما الذي شدك كرويا؟

صحيح أنت على حق، لأول مرة ومنذ زمن بعيد يتزامن الشهر الفضيل مع مارس/آذار المعروف بأنه شهر الحسم في كرة القدم، علاوة على مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى ودوري أبطال أوروبا الذي شهد قمة مبكرة بين أتلتيكو مدريد والريال، وإقصاء ليفربول في القمة مع باريس سان جيرمان.

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وتابع صايفي لاعب ومدرب نادي مولودية الجزائر السابق "ما شدني أيضا مباريات إياب ربع النهائي في دوري الأمم الأوروبية حيث أقصي المنتخب الإيطالي على يد ألمانيا وتأهل إسبانيا على هولندا بعد لقاء مثير، ولم تقل مباراة كرواتيا وفرنسا إثارة عن البقية. الحقيقة استمتعنا بالكثير من القمم".

كيف تقرأ حظوظ الجزائر بعد فوزه الأخير على أرض بوتسوانا؟

لقد حقق المنتخب الجزائري فوزا مهما وثمينا ضد منتخب بوتسوانا 3-1، فالانتصار كان صعبا وشاقا وفي ظروف طبيعية قاسية كالحرارة والرطوبة وتوقيت المباراة التي برمجت في ذروة الظهيرة، إضافة إلى إصرار اللاعبين على عدم الإفطار. لكن الحمد لله، المنتخب يتصدر المجموعة السابعة ويستعد للقاء أكثر أهمية ضد موزمبيق صاحب المركز الثاني.

وأوضح محلل قنوات بي إن سبورت أن "على عناصر المنتخب استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز والابتعاد في الصدارة فهي مباراة 6 نقاط". كل الظروف مواتية لتحقيق ذلك فالمنتخب يلعب على أرضية ملعب "حسين آيت أحمد" التحفة الكروية وبحضور جمهور قياسي أعتقد أنها ستكون سهرة رمضانية خيالية.

لقاء حاسم ضد الموزمبيق في الجزائر، كيف تقرأ هذه المباراة؟

مواجهة المنتخب الجزائري على أرضه اليوم ضد موزمبيق من فئة 6 نقاط كما قلت، وقد تكون مباراة التأهل بنسبة 90 % بالنسبة لمحاربي الصحراء. وأرى أن الفوز فيها في المتناول رغم خطورة الخصم خاصة من الأطراف وسرعة ظهيره الأيسر والمهاري مع امتلاكه لصانع لعب متميز ومعروف عنه نقلاته الهجومية السريعة.

حذار من هذا المنتخب، يجب أن نتحلى أيضا بالحذر والحيطة خاصة على الجهة اليمنى من دفاعنا، وأن نتفادى ارتكاب الهفوات الفردية.

أفضل شخصيا أن يعتمد الطاقم الفني الجزائري على نظام 3-4-3 أو نضع ظهيرا قويا على الجهة اليمنى مع وضع رياض محرز كصانع ألعاب وجناح على الجبهة اليمنى يكون قادرا على المساندة الدفاعية، هذه هي مفاتيح الفوز على موزمبيق، إضافة إلى استغلال ضغط الجمهور الجزائري.

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حدثنا عن المدرب بيتكوفيتش الذي عايشته لفترة قبل أشهر؟

في الحقيقة، لقد شعرت بأنني في بيتي وكأنني واحد من أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، لقد قدم لي المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش كل التسهيلات. مدرب يعمل في صمت ويحسن توزيع الأدوار على كل أعضاء الطاقم، فالمساعد الأول يحضر التمارين ويشارك في التدريبات، إضافة إلى عمل المحضرين البدنيين ومحللي الأداء والفيديو سوف تظهر نتائجه بقطع تأشيرة التأهل لكأس العالم 2026.

لامست عودة الروح والعزيمة العاليتين للاعبين التي كانت موجودة من قبل، ثم تلاشت في وقت من الأوقات. اللاعبون تأقلموا كثيرا مع طريقة وفكر وخيارات المدرب. ينتظر الطاقم اختبار حقيقي ومباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم بعد ساعات قليلة. إن التأهل للمونديال هو معيار حقيقي لتقييم أي مدرب، كل التوفيق لهذا الطاقم الطموح.

خضت تجارب عديدة لاعبا ومدربا، متى يمكن رؤية رفيق صايفي مدربا للمنتخب الجزائري؟

نعم استفدت كثيرا من عدة مدربين اشتغلت معهم سواء في الجزائر أو في فرنسا، كل له طريقته وفلسفته وعمله. حتى التحليل ساعدني كثيرا في تكوين رصيد معرفي بالنظم التكتيكية وقراءات اللعب والتعامل مع المجموعة، إضافة إلى شخصية المدرب.. الحمد لله حصلت على كل الشهادات الخاصة بالتدريب التي تسمح لي بتولي تدريب أي فريق أو منتخب وأعلاها شهادة تدريب "آي برو" من الاتحاد الآسيوي. حان الوقت الآن للإشراف على أي فريق يكون له مشروع واضح. وصلتني العديد من العروض وأنا بصدد دراستها إلى غاية اتخاذ القرار المناسب.