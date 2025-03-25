شاهد.. قرغيزستان تفوز على قطر وأستراليا تعزز حظوظها في بلوغ كأس العالم

تقلصت آمال قطر في التأهل المباشر لكأس العالم لكرة القدم 2026 بخسارتها 3-1 خارج أرضها أمام قرغيزستان في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية الثلاثاء.

بهذه الخسارة بقى منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 10 نقاط قبل جولتين من انتهاء المرحلة الحالية من التصفيات، متخلفا بفارق الأهداف عن منتخب الإمارات صاحب المركز الثالث، وأمامهما أوزبكستان 16 نقطة، وإيران في الصدارة بـ 19 نقطة.

ووضع فاليري كيتشين أصحاب الأرض في المقدمة بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة من ركلة حرة خدعت الدفاع والحارس مشعل برشم وسكنت شباكه.

هدف |

منتخب قرغيزستان يتقدم 1-0 على منتخبنا الوطني في الدقيقة +46

يمكنكم مشاهدة قناة الكاس five .. عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #العنابي #رحلتنا_إلى2026 #تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/h8lLASOcSe — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

لكن لوكاس مينديز أدرك التعادل لقطر في الدقيقة 52 بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها أكرم عفيف.

هدف |

منتخبنا الوطني يتعادل 1-1 قرغيزستان في الدقيقة 52

يمكنكم مشاهدة قناة الكاس five .. عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #العنابي #رحلتنا_إلى2026 #تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/su0LxokYuN — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

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وأعاد الكساندر ميشتشينكو قرغيزستان للمقدمة مرة أخرى بالدقيقة 82 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لمست يد برشم وسكنت شباكه.

هدف |

منتخب قرغيزستان يتقدم 2-1 على منتخبنا الوطني في الدقيقة 82

يمكنكم مشاهدة قناة الكاس five .. عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #العنابي #رحلتنا_إلى2026 #تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YTiEpUSJFJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

قبل أن يُكمل آليماردون شوكوروف ثلاثية صاحب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة قوية من مدى قريب.

هدف |

منتخب قرغيزستان يتقدم 3-1 على منتخبنا الوطني في الدقيقة +93

يمكنكم مشاهدة قناة الكاس five .. عبر أجهزة قنوات beIN SPORTS #العنابي #رحلتنا_إلى2026 #تصفيات_كأس_العالم_2026 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/BASq6ZBGza — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 25, 2025

ورفع منتخب قيرغيزستان رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، خلفه كوريا الشمالية في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

أستراليا تعزز حظوظها

حقق المنتخب الأسترالي انتصارا ثمينا ومستحقا 2-0 على مضيفه منتخب الصين، الثلاثاء، في الجولة الثامنة بالمجموعة الثالثة لينعش آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث افتتح جاكسون إيرفن التسجل لمنتخب أستراليا في الدقيقة 16، قبل أن يضيف زميله نيشان فيلوبيلاي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وارتفع رصيد منتخب أستراليا، الذي حقق انتصاره الثالث في المجموعة والثاني على التوالي، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 13 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط خلف منتخب اليابان (المتصدر)، الذي حسم صعوده لكأس العالم منذ الجولة الماضية.

كما يتفوق المنتخب الأسترالي بفارق 3 نقاط على منتخب السعودية، صاحب المركز الثالث، الذي تعادل سلبيا مع مضيفه منتخب اليابان في ذات الجولة، أيضا.

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وتلعب أستراليا مع ضيفتها اليابان بالجولة المقبلة في 5 يونيو/حزيران القادم، قبل أن تختتم لقاءاتها في المجموعة بمواجهة مضيفه المنتخب السعودي بعدها بعشرة أيام.

في المقابل، توقف رصيد منتخب الصين، الذي تكبد خسارته السادسة في المجموعة مقابل فوزين فقط، عند 6 نقاط في قاع الترتيب.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات الآسيوية الثلاث بالدور الثالث من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تنتقل الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات في أكتوبر تشرين الأول المقبل.