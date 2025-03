سكالوني ودي ماريا يردان على تصريحات رافينيا قبل مباراة الأرجنتين والبرازيل

رد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني على التصريحات النارية التي أدلى بها البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة قبل مباراة المنتخبين في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد سكالوني أن المواجهة المرتقبة بين "التانغو" ونظيره البرازيلي تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الأمر.

وكان رافينيا قال خلال ظهوره مع مواطنه روماريو "سأضربهم بلا شك. سأضربهم داخل الملعب وخارجه إذا لزم الأمر، سأُسجّل هدفا فيهم عليهم اللعنة".

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي "سنلعب ضد البرازيل مباراة مهمة لكنها تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الإطار".

وأضاف "أتذكر صورة ميسي مع نيمار بعد نهائي كوبا أميركا 2021 عندما كانا جالسين على درج ملعب ماراكانا. هذه الصورة التي يجب أن تبقى عن منافستنا. أفضل لاعب في العالم وربما ثاني أفضل لاعب حينها ظهرا معا كأصدقاء".

وتابع سكالوني "نريد أن نقاتل ونفوز داخل الملعب لكن خارجه نحن أصدقاء، كل منا لديه صديق برازيلي وأنا أعرف الكثير منهم ويجب ألا يتعدى الأمر ذلك".

Lionel Scaloni pre-match press conference 🎙️“I remember the image after the 2021 Copa América with Leo Messi sitting with Neymar. That says it all” pic.twitter.com/sCQm90RgYq

— Claudio (@ClaudioFutbol) March 24, 2025