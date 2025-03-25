سكالوني ودي ماريا يردان على تصريحات رافينيا قبل مباراة الأرجنتين والبرازيل

رد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني على التصريحات النارية التي أدلى بها البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة قبل مباراة المنتخبين في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد سكالوني أن المواجهة المرتقبة بين "التانغو" ونظيره البرازيلي تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الأمر.

وكان رافينيا قال خلال ظهوره مع مواطنه روماريو "سأضربهم بلا شك. سأضربهم داخل الملعب وخارجه إذا لزم الأمر، سأُسجّل هدفا فيهم عليهم اللعنة".

Raphinha, em entrevista à Romário TV, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada" em argentino. "Porrada neles! Sem dúvida! Porrada neles! No campo e fora do campo se tiver que ser!" Romário: "Vai fazer a porra do gol contra Argentina?" Raphinha: "Vou! foda-se eles!" 📽️:… pic.twitter.com/F2rFQr5sjV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) March 24, 2025

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي "سنلعب ضد البرازيل مباراة مهمة لكنها تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الإطار".

"ES UN PARTIDO IMPORTANTE PERO NO DEJA DE SER UN PARTIDO DE FÚTBOL" 🇦🇷🇧🇷 🗣 Lionel Scaloni, DT de Argentina, habló sobre los dichos de Raphinha y Marquinhos en la previa del duelo ante Brasil por #EliminatoriasEnDSPORTS. 🎙 @Fczyz en #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/iDDr9R4Xw9 — DSPORTS (@DSports) March 24, 2025

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وأضاف "أتذكر صورة ميسي مع نيمار بعد نهائي كوبا أميركا 2021 عندما كانا جالسين على درج ملعب ماراكانا. هذه الصورة التي يجب أن تبقى عن منافستنا. أفضل لاعب في العالم وربما ثاني أفضل لاعب حينها ظهرا معا كأصدقاء".

وتابع سكالوني "نريد أن نقاتل ونفوز داخل الملعب لكن خارجه نحن أصدقاء، كل منا لديه صديق برازيلي وأنا أعرف الكثير منهم ويجب ألا يتعدى الأمر ذلك".

Lionel Scaloni pre-match press conference 🎙️“I remember the image after the 2021 Copa América with Leo Messi sitting with Neymar. That says it all” pic.twitter.com/sCQm90RgYq — Claudio (@ClaudioFutbol) March 24, 2025

وواصل "المباريات الكبيرة دائما ما تكون صعبة ومعقدة وهذا لم يتغير، أتوقع أن المباراة ستكون صعبة بسبب نوعية اللاعبين المتاحين لديهم، يجب أن نسيطر على اللعب وعدم السماح لهم بمباغتتنا في الخلف لأن ذلك قد يحدث".

وعن إمكانية حدوث إهانات عنصرية ضد لاعبي البرازيل من قبل الجماهير الأرجنتين، رد سكالوني بطريقة حازمة "العنصرية يجب أن تُمحى تماما من عقولنا. نأمل أن يأتي الجمهور لدعم المنتخب فقط ولا داعي للحديث عن الأمر أكثر من اللازم".

دي ماريا يسخر

من جانبه، سخر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي الذي قرر اعتزال اللعب دوليا، من تصريحات رافينيا.

ونشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) مقطع فيديو يتضمن تصريح اللاعب البرازيلي بالإضافة إلى لقطة قديمة تظهر تدخلا عنيفا من نيكولاس أوتاميندي ضد رافينيا ليعلّق عليها دي ماريا بـ3 رموز تعبيرية ضاحكة.

🚨 Ángel Di María responds to Raphinha’s statement 📲🇧🇷 pic.twitter.com/goiNgLw1Nw — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) March 24, 2025

من جهة أخرى، انتقد اللاعب البرازيلي السابق نيتو تصريحات رافينيا التي وصفها بأنها "غير ضرورية"، وحمّل روماريو المسؤولية عن ذلك.

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وقال نيتو "الشباب يعتبرون روماريو قدوة عظيمة وعندما يضعهم في هذا الموقف من الطبيعي أن يقولوا مثل هذه التفاهات".

وأتم "قناة روماريو رائعة وأنا من أشد المعجبين به كلاعب، فهو أعظم لاعب لعبت معه. لكن هذا النوع من المقابلات غير ضروري لرافينيا ولمنتخب البرازيل".

“O Romário tá fazendo pra TV Romário. Os meninos tem ele como um grande ídolo e fazem esse tipo de besteira. Sou fã incondicional do Romário, mas esse tipo de entrevista é tão desnecessária pro Raphinha e tão boa pro Romário. Pra Seleção não é. Assessoria ridícula da CBF” – Neto pic.twitter.com/R3R9SIp0tG — vibragool (@vibragool) March 24, 2025

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل عند الساعة 3:00 من فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 2:00 بتوقيت القاهرة، وفيها يحتاج "التانغو" إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل رسميا إلى المونديال القادم.