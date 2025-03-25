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سكالوني ودي ماريا يردان على تصريحات رافينيا قبل مباراة الأرجنتين والبرازيل

BRASILIA, BRAZIL - MARCH 20: Raphinha of Brazil celebrates after scoring his team's first goal during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Brazil and Colombia at Mane Garrincha Stadium on March 20, 2025 in Brasilia, Brazil. (Photo by Andre Ricardo/Sports Press Photo/Getty Images)
تصريحات رافينيا أشعلت الأجواء قبل مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 (غيتي)
25/3/2025

رد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني على التصريحات النارية التي أدلى بها البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة قبل مباراة المنتخبين في قمة الجولة الـ14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأكد سكالوني أن المواجهة المرتقبة بين "التانغو" ونظيره البرازيلي تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الأمر.

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وكان رافينيا قال خلال ظهوره مع مواطنه روماريو "سأضربهم بلا شك. سأضربهم داخل الملعب وخارجه إذا لزم الأمر، سأُسجّل هدفا فيهم عليهم اللعنة".

وقال سكالوني في مؤتمر صحفي "سنلعب ضد البرازيل مباراة مهمة لكنها تبقى مجرّد مباراة كرة قدم ويجب ألا تتجاوز هذا الإطار".

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وأضاف "أتذكر صورة ميسي مع نيمار بعد نهائي كوبا أميركا 2021 عندما كانا جالسين على درج ملعب ماراكانا. هذه الصورة التي يجب أن تبقى عن منافستنا. أفضل لاعب في العالم وربما ثاني أفضل لاعب حينها ظهرا معا كأصدقاء".

وتابع سكالوني "نريد أن نقاتل ونفوز داخل الملعب لكن خارجه نحن أصدقاء، كل منا لديه صديق برازيلي وأنا أعرف الكثير منهم ويجب ألا يتعدى الأمر ذلك".

وواصل "المباريات الكبيرة دائما ما تكون صعبة ومعقدة وهذا لم يتغير، أتوقع أن المباراة ستكون صعبة بسبب نوعية اللاعبين المتاحين لديهم، يجب أن نسيطر على اللعب وعدم السماح لهم بمباغتتنا في الخلف لأن ذلك قد يحدث".

وعن إمكانية حدوث إهانات عنصرية ضد لاعبي البرازيل من قبل الجماهير الأرجنتين، رد سكالوني بطريقة حازمة "العنصرية يجب أن تُمحى تماما من عقولنا. نأمل أن يأتي الجمهور لدعم المنتخب فقط ولا داعي للحديث عن الأمر أكثر من اللازم".

دي ماريا يسخر

من جانبه، سخر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب بنفيكا البرتغالي الذي قرر اعتزال اللعب دوليا، من تصريحات رافينيا.

ونشرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) مقطع فيديو يتضمن تصريح اللاعب البرازيلي بالإضافة إلى لقطة قديمة تظهر تدخلا عنيفا من نيكولاس أوتاميندي ضد رافينيا ليعلّق عليها دي ماريا بـ3 رموز تعبيرية ضاحكة.

من جهة أخرى، انتقد اللاعب البرازيلي السابق نيتو تصريحات رافينيا التي وصفها بأنها "غير ضرورية"، وحمّل روماريو المسؤولية عن ذلك.

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وقال نيتو "الشباب يعتبرون روماريو قدوة عظيمة وعندما يضعهم في هذا الموقف من الطبيعي أن يقولوا مثل هذه التفاهات".

وأتم "قناة روماريو رائعة وأنا من أشد المعجبين به كلاعب، فهو أعظم لاعب لعبت معه. لكن هذا النوع من المقابلات غير ضروري لرافينيا ولمنتخب البرازيل".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأرجنتين والبرازيل عند الساعة 3:00 من فجر الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، 2:00 بتوقيت القاهرة، وفيها يحتاج "التانغو" إلى نقطة وحيدة من أجل ضمان التأهل رسميا إلى المونديال القادم.

المصدر : وكالات

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