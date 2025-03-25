"سأتصل بالشرطة".. مقلب يغضب مدرب منتخب إيطاليا بشدة

عبّر مدرب منتخب إيطاليا لكرة القدم لوتشيانو سباليتي عن غضبه الشديد لمقلب على شاشة التلفزيون المحلي خدع اللاعبين المستبعدين، وذلك قبل مواجهة ألمانيا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبعد الإعلان عن قائمة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد ألمانيا، قام الممثل الكوميدي إدواردو ميكا بانتحال شخصية المدرب سباليتي واستدعى العديد من اللاعبين الذين لم يتم اختيارهم للمباراة الدولية.

وتفاجأ لاعبو كرة القدم الإيطاليون، بما في ذلك الدوليون السابقون وحتى أبطال أوروبا 2021، عندما علموا أنه تم استدعاؤهم لتعويض انسحاب لاعب في اللحظة الأخيرة.

وكان ماريو بالوتيلي، الذي يعود تاريخ مشاركته الأخيرة مع إيطاليا إلى عام 2018، من بين "ضحايا" هذا المقلب بحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" المحلية.

ويقال إن مهاجم جنوى الحالي وقع في الخدعة قبل أن يتعرف على مرتكبها ويبلغ عن المكالمة الهاتفية المزعجة.

Con l’aiuto del miglior imitatore di mister Spalletti, Edoardo Mecca, il nostro @sebagazzarrini e Giovanni Fortunato hanno provato a dare una speranza ai calciatori esclusi dalla Nazionale. Ci saranno cascati? #LeIene https://t.co/B5kDQ9mR9V — Le Iene (@redazioneiene) March 23, 2025

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"سأتصل بالشرطة"

ولم يُخف سباليتي غضبه ولم يعجبه مقلب تقليده، وأيضا لأن المقلد أو المدرب المزيف خدع اللاعبين ولعب بمشاعرهم حول موضوع حساس وقد يخيب آمالهم أو حتى يجرحهم.

واتصل المدرب بهذه القناة ليعبر عن غضبه وقال "سأتصل بالشرطة وأعطيهم هذا الرقم لأنك تتصل يمينا ويسارا. لا يجب عليك فعل هذا!".

وقد حاول الطاقم العامل بالتلفزيون الدفاع عن نفسه من خلال مطالبة سباليتي بتحويل المحادثة إلى الفيديو من أجل طمأنته وإظهار أن الأمر كان مجرد خدعة، فرد مدرب نابولي السابق "لا يهمني من أنت، أنت تتصل باللاعبين لتخبرهم بالهراء".

وحقق المنتخب الايطالي تعادلا غير كاف أمام مضيفه الألماني 3-3 الأحد ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية، ليحجز "المانشافت" مقعده في نصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا 2-1.