البرازيل تسعى لفك عقدة أرجنتينية امتدت 16 عاما

فشل المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على أرض نظيره الأرجنتيني في آخر 16 عاما، ولم يسجل هناك منذ 10 أعوام.

ويحل البرازيل ضيفا على الأرجنتين في مواجهة نارية على ملعب مونومنتال، فجر الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 14 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لكن ذلك لم يمنع المهاجم البرازيلي رافينيا من إشعال فتيل الإثارة -الاثنين- بعدما وعد بالتسجيل في شباك أبطال العالم في بوينس أيرس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما تحدث رافينيا -في المدونة الصوتية "بودكاست" الخاصة بالأسطورة روماريو- عن الضغط على منافسه داخل وخارج الملعب "إذا لزم الأمر". ونشرت وسائل الإعلام الأرجنتينية التصريحات على لسان النجم البرازيلي على نطاق واسع.

وزاد المدافع البرازيلي ماركينيوس من حماسة الأجواء، بعدما قال إن البرازيل ستنهي سلسلة عدم الفوز في الأرجنتين والتي وصلت إلى 16 عاما، من خلال تلك المباراة.

وقال ماركينيوس في مؤتمر صحفي أمس "حان وقتنا للفوز، لن يكون سهلا. سنقاتل ويجب علينا أن نكون في أفضل أحوالنا بدنيا وذهنيا".

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني ترتيب التصفيات، ويمكنه حجز مقعده في البطولة في حال التعادل مع البرازيل (صاحب المركز الثالث) مع تبقي 4 جولات على نهاية التصفيات.

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وسيلتقي الفريقان في ملعب "مونيمونتال" بدون نجم الأرجنتين المصاب ليونيل ميسي، ونجم البرازيل نيمار، ولاعبين آخرين للإيقاف أو للإصابة.

وكان الفريقان قد التقيا للمرة الأخيرة عام 2023، حينما فاز المنتخب الأرجنتيني 1-0 في ملعب "ماراكانا" في ريو دي جانيرو.

ويبتعد المنتخب البرازيلي بنقطة عن أوروغواي وباراغواي، في حين يحل منتخب كولومبيا سادسا، وهو آخر المراكز المؤهلة للنهائيات مباشرة.