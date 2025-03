احتفال مستفز وتعليق ساخر.. ما قصة الخلاف بين سوبوسلاي وغولر؟

سخر المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الإنجليزي من قلة الدقائق التي خاضها نظيره التركي أردا غولر مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

ويبدو أن سوبوسلاي (24 عاما) لم يتقبّل الخسارة التي تعرّض لها منتخب بلاده أمام تركيا 1-3 الأحد في دوري الأمم الأوروبية، ليعيد إلى الواجهة خلافا قديما مع غولر وفق ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وخلال مباراة الإياب التي سجل فيها لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لتركيا، احتفل غولر بطريقة استفزازية مشيرا إلى سوبوسلاي بالسكوت.

وبعد المباراة، نشر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة احتفال غولر ليقتنص سوبوسلاي الفرصة للرد على اللاعب التركي وإن كان بشكل غير مباشر.

وكتب سوبوسلاي تعليقا على الصورة "1088"، في رد ساخر على عدد الدقائق التي لعبها غولر مع ريال مدريد هذا الموسم.

🚨😳 Dominik Szoboszlai comments on IG on a post of Arda Güler making the 'shut up' gesture towards Szoboszlai: "1,088'"

1,088 is the number of minutes Arda Güler has played this season. pic.twitter.com/akdEsPUqt1

— The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) March 24, 2025