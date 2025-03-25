احتفال مستفز وتعليق ساخر.. ما قصة الخلاف بين سوبوسلاي وغولر؟

سخر المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول الإنجليزي من قلة الدقائق التي خاضها نظيره التركي أردا غولر مع فريقه ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

ويبدو أن سوبوسلاي (24 عاما) لم يتقبّل الخسارة التي تعرّض لها منتخب بلاده أمام تركيا 1-3 الأحد في دوري الأمم الأوروبية، ليعيد إلى الواجهة خلافا قديما مع غولر وفق ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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وخلال مباراة الإياب التي سجل فيها لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لتركيا، احتفل غولر بطريقة استفزازية مشيرا إلى سوبوسلاي بالسكوت.

وبعد المباراة، نشر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة احتفال غولر ليقتنص سوبوسلاي الفرصة للرد على اللاعب التركي وإن كان بشكل غير مباشر.

وكتب سوبوسلاي تعليقا على الصورة "1088"، في رد ساخر على عدد الدقائق التي لعبها غولر مع ريال مدريد هذا الموسم.

🚨😳 Dominik Szoboszlai comments on IG on a post of Arda Güler making the 'shut up' gesture towards Szoboszlai: "1,088'" 1,088 is the number of minutes Arda Güler has played this season. pic.twitter.com/akdEsPUqt1 — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) March 24, 2025

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وحسب "ماركا"، فإن هذا الموقف المشحون ليس الأول بين اللاعبين، إذ سبق أن توترت العلاقة بينهما خلال مباراة ودية في مارس/آذار من العام الماضي.

يُشار إلى أن سوبوسلاي لعب مع فريقه ليفربول هذا الموسم 2887 دقيقة في جميع البطولات، أي أكثر بكثير من ضعف الدقائق التي ظهر فيها غولر مع ريال مدريد.

إحصائيات سوبوسلاي مع ليفربول بموسم 2024-2025:

لعب 1955 دقيقة في الدوري الإنجليزي.

لعب 636 دقيقة في دوري أبطال أوروبا.

لعب 251 دقيقة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

لعب 45 دقيقة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل 7 أهداف وصنع 6 في 40 مباراة بجميع البطولات.

إحصائيات غولر مع ريال مدريد بموسم 2024-2025:

لعب 644 دقيقة في الدوري الإسباني

لعب 142 دقيقة بدوري أبطال أوروبا.

لعب دقيقتين في السوبر الأوروبي.

لعب 300 دقيقة في كأس ملك إسبانيا.

سجل 3 أهداف وصنع 5 في 30 مباراة بجميع البطولات.

يُذكر أن تقارير إسبانية عديدة تطرّقت أكثر من مرة لأزمة قلة الدقائق التي يمنحها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لغولر، في وقت علت فيه بعض الأصوات في تركيا تطالب اللاعب بالانتقال إلى فريق يشارك معه في أكبر عدد من المباريات.

واقتنص منتخب تركيا بطاقة الصعود إلى المستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على المجر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-1.