الهولندي فان باستن أسطورة دمرها خطأ جراحي

ولد أسطورة كرة القدم الهولندية ماركو فان باستن عام 1964 في مدينة أوترخت، وكان مقدرا له أن يصبح واحدا من أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

وبدأ فان باستن مسيرته مع أياكس أمستردام، إذ لعب أول مباراة احترافية له عام 1982، عندما دخل بديلا للأسطورة يوهان كرويف وسجل هدفه الأول.

ولم يكن ذلك سوى بداية رحلة رائعة، فقد تألق مع أياكس مسجلا 128 هدفا في 133 مباراة، وذلك ما جعله محط أنظار كبار الأندية الأوروبية مثل ريال مدريد وبرشلونة، لكنه اختار الانضمام إلى ميلان الإيطالي حيث صنع التاريخ.

ومع "الروسونيري"، لعب فان باستن 202 مباراة وسجل 125 هدفا، مساهما في تحقيق العديد من الألقاب، بينها الدوري الإيطالي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين.

أما على الصعيد الدولي، فقد لعب 58 مباراة مع المنتخب الهولندي وسجل 24 هدفا، وكان أحد أبرز المساهمين في تتويج هولندا بكأس أوروبا عام 1988، إذ سجل أحد أجمل الأهداف في تاريخ البطولة في النهائي ضد الاتحاد السوفياتي.

Marco Van Basten with one of the most iconic Euro goals! pic.twitter.com/FNAZvkmPfV

وفاز فان باستن بالكرة الذهبية 3 مرات (1988، 1989، 1992)، كما حصل على الحذاء الذهبي الأوروبي عام 1985 وجائزة أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام 1992، لكن بعد حصوله على هذه الجائزة اتخذ قرارا غير كل شيء في مسيرته.

عانى فان باستن من آلام في كاحله استمرت مدة طويلة، وقرر الخضوع لعملية جراحية في ديسمبر/كانون الأول 1992، رغم معارضة طبيب الفريق ودعوات ميلان لتأجيلها إلى الصيف.

وأُجريت الجراحة على يد طبيب سويسري وعده بالعودة خلال 6 أسابيع، لكن الأمور لم تسر كما كان متوقعا، فقد شعر بألم شديد بعد العملية، ولم تتحسن حالته مع مرور الوقت.

وحاول فإن باستن العودة إلى الملاعب قبل نهائي دوري الأبطال عام 1993، لكنه لعب وهو يعاني، ولم يستطع مساعدة فريقه أمام مارسيليا الفرنسي الذي فاز باللقب.

وبعد المباراة، اتبع فان باستن نصيحة طبيب بلجيكي أجرى له عمليه جراحية في كاحله، بعدما أخبره باكتشاف أخطاء في العملية السابقة لسلفه السويسري، واعدا إياه بتنظيف كاحله بشكل أفضل.

ولم تتحسن حالة النجم الهولندي بعد تلك العملية ومرت شهور عدة بعدها جرب خلالها كل الحلول، من العلاج بالإبر إلى الأعشاب الصينية، لكن دون جدوى.

وفي يونيو/حزيران 1994، خضع فان باستن لجراحة باستخدام جهاز "إليزاروف"، حيث تم تثبيت 22 مسمارا في ساقه لمحاولة علاج المشكلة.

لكن الفترة التي تلت الجراحة كانت كابوسا، إذ عانى من آلام لا تُحتمل، وحرارة مرتفعة، وليال بلا نوم. وبعد إزالة الجهاز، أصبح غير قادر على المشي دون ألم.

ومع مرور الوقت، أدرك فان باستن أن حلمه في العودة إلى الملاعب انتهى. وبعد عامين من الغياب، قرر أن الوقت قد حان لإعلان اعتزاله.

وفي مؤتمر صحفي، قال جملته الشهيرة "الإعلان سيكون قصيرا.. قررت بكل بساطة اعتزال كرة القدم".

وفي 18 أغسطس/آب 1995، وقف فان باستن أمام 80 ألف مشجع في ملعب سان سيرو ودعوه بحزن، بينما كان هو نفسه غير قادر على استيعاب ما يحدث.

17/08/95

Marco van Basten retired from Football and waved Goodbye to San Siro. His Final Game coming in 1993 (aged just 28) pic.twitter.com/kjnT31nvCb

— My Greatest 11 (@MyGreatest11) August 17, 2023