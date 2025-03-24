مقارنة بين أرقام أبرز 4 مرشحين للفوز بالكرة الذهبية عام 2025

اشتعلت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تقدّمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويا لأفضل لاعب في العالم خاصة مع وصول الموسم الكروي الحالي 2024-2025 إلى الثلث الأخير.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يُعد البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة والفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد هما أبرز المرشحين لخلافة الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي الذي حصد الجائزة العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، لم تستبعد الصحيفة حظوظ بعض المرشحين الآخرين للمنافسة بقوة على الكرة الذهبية وإن كانت "ضئيلة" مثل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت "دخل الموسم الحالي في مراحله الحاسمة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الفرق الأوروبية للفوز بالألقاب يستمر أفضل لاعبي العالم في تعزيز فرصهم للفوز بالكرة الذهبية".

ولعب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا دورا كبيرا في تحديد مصير المتنافسين على الجائزة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على حظوظ صلاح بالتحديد، فيما دخل ديمبيلي إلى قائمة المرشحين إذ يقدّم موسما استثنائيا هو الأفضل في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

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وترجّح التوقعات الحالية كفة رافينيا للفوز بالكرة الذهبية، لكن النجم البرازيلي يواجه منافسة شرسة للغاية مع مبابي، خاصة أن فريقيهما برشلونة وريال مدريد لا يزالان في السباق على جميع ألقاب الموسم.

وحتى الآن فإن رافينيا يتفوق بشكل واضح وبالأرقام على مبابي منذ بداية الموسم في جميع البطولات.

أرقام رافينيا في موسم 2024-2025:

سجل 13 هدفا وصنع 10 في 27 مباراة بالدوري الإسباني.

سجل 11 هدفا وصنع 5 في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا وحيدا وصنع 4 في 3 مباريات كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفين وصنع هدفا واحدا في مباراتين بكأس السوبر الإسباني.

أرقام مبابي في موسم 2024-2025:

سجل 20 هدفا وصنع 3 في 26 مباراة بالدوري الإسباني.

سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا في 12 مباراة بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف في مباراتين بكأس ملك إسبانيا.

سجل هدفا وحيدا ولم يصنع أي هدف في مباراتين بكأس السوبر الإسباني.

ويتقدم رافينيا على مبابي في غالبية البطولات خاصة دوري الأبطال حيث يتصدر البرازيلي قائمة الهدافين بفارق 4 أهداف عن الفرنسي، بالإضافة إلى تمريراته الحاسمة.

في المقابل، تضاءلت حظوظ صلاح للتتويج بالجائزة رغم أرقامه المذهلة، فبعد أن كان المرشح الأول ودّع فريقه ليفربول دوري الأبطال من الدور ثمن النهائي بالخسارة من باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، وبعدها بأيام قليلة فرّط في لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالهزيمة من نيوكاسل يونايتد 1-2.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا بفارق 6 عن أقرب ملاحقيه وهو النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كما قرّب الريدز أكثر من الفوز بلقب البريميرليغ.

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أرقام صلاح في موسم 2024-2025:

سجل 27 هدفا وصنع 17 في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي.

سجل 3 أهداف وصنع 4 في 9 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفين وصنع هدفا في 5 مباريات بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

في الأثناء، يعيش ديمبلي مع الفريق الباريسي أفضل مواسمه على الإطلاق حيث أصبح المهاجم الرئيسي للفريق بعد رحيل مبابي إلى ريال مدريد، بعد أن سجّل الكثير من الأهداف جعلته مرشحا محتملا للفوز بالجائزة.

أرقام ديمبلي في موسم 2024-2025:

سجل 21 هدفا وصنع 5 في 24 مباراة بالدوري الفرنسي.

سجل 7 أهداف وصنع هدفا في 10 مباريات بدوري أبطال أوروبا.

سجل هدفا واحدا في مباراتين بكأس فرنسا.

وفي حال استمر تألق هذه الأسماء على الصعيد الفردي، فيبدو أن الألقاب الجماعية ستلعب دورا بارزا في اختيار اللاعب الأفضل في العالم لعام 2025.