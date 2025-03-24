رونالدو يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر إهدارا لركلات الجزاء منذ 2001

يعتقد كثيرون أن تنفيذ ركلات الجزاء يُعد أمرا سهلا على اعتبار أن اللاعب يسدد الكرة اتجاه المرمى من مسافة قريبة (12 ياردة) ودون حائط بشري قد يعترض مسار التسديدة.

لكن الواقع على المستطيل الأخضر مختلف تماما إذ يحتاج اللاعب الذي يتقدم للتسديد إلى هدوء وثقة كبيرة بالنفس وتركيز عالي خاصة إذا كانت ركلة الجزاء حاسمة، حتى يساعده ذلك على تجاهل الضغوط الجماهيرية واختيار الزاوية المناسبة لإرسال الكرة إليها.

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وشهد تاريخ كرة القدم العديد من اللاعبين الذين ينفذون ركلات الجزاء بطريقة رائعة، لكن هذا لم يمنعهم من إهدارها في العديد من اللحظات، ولعل أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رونالدو الذي يقترب من تسجيل هدفه الـ1000 في مسيرته الاحترافية يُعد اللاعب الأكثر إهدارا لركلات الجزاء منذ عام 2001 حتى يومنا هذا وفق احصائية نشرها موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

وأضاع رونالدو 32 ركلة جزاء مع الأندية التي لعب لها (سبورتنغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، يوفنتوس، النصر السعودي) ومنتخب البرتغال، آخرها تلك سددها بطريقة سيئة للغاية خلال مباراة منتخب بلاده ضد الدنمارك في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

شمايكل يتصدى لتسديدة كريستيانو رونالدو ويمنعه من تسجيل ركلة الجزاء 🥅🧤#دوري_الأمم_الأوروبية #البرتغال_الدنمارك pic.twitter.com/hYc97r3V5P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

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وإلى جانب رونالدو يتواجد في القائمة المكونة من 10 لاعبين، منافسه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أهدر 31 ركلة جزاء خلال الفترة ذاتها.

وربما تؤكد هذه الأرقام صعوبة تنفيذ ركلات الجزاء خاصة وأن اللاعبين الأكثر فوزا بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (ميسي 8، رونالدو 5) يتصدران هذه القائمة السلبية.

وتاليا قائمة بـ10 لاعبين هم الأكثر إهدارا لركلات الجزاء منذ عام 2001 حتى الآن، مع الإشارة إلى أنه لم يتم احتساب ركلات الترجيح الضائعة: