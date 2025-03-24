موعد مباراة السعودية ضد اليابان في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة اليابان ضد ضيفه السعودية في الجولة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وقنوات البث المباشر.

وتقام المباراة الثلاثاء 25 مارس/آذار الجاري على ملعب "سايتاما 2002" في مدينة سايتاما اليابانية.

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وتنطلق صافرة المباراة الساعة الواحدة و35 بعد الظهر (13:35) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، 12:35 بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة اليابان والسعودية:

بي إن سبورتس 1

قناة الكأس 7

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفي أخر 5 مباريات تواجه فيها المنتخبان، فازت اليابان 3 مرات مقابل انتصارين للسعودية.

وأكد الفرنسي إيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي جاهزية الأخضر لمباراة اليابان. وتحدث رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الإثنين عن استعدادات فريقه للمباراة قائلا "سنواجه أفضل منتخب في آسيا، لذا يجب استغلال الفرص، لاسيما وأننا لم نكن فعالين في ترجمة الفرص في المباراة الماضية أمام الصين".

وطالب المدرب الفرنسي لاعبي الأخضر بتقديم مباراة قوية أمام اليابان واللعب بقتالية وجاهزية تامة، مضيفا "نؤمن بحظوظنا بالتأهل، وهذا سلاحنا غدا".

وعن وضع المنتخب بعد الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين مثل حسن كادش وسعود عبد الحميد اللذين سيغيبان عن المباراة، قال رينارد "الإصابات جزء من كرة القدم، اللعب خلال شهر رمضان ليس سهلا، واللاعب عليه أن يتأقلم ويكون جاهزا، ونعلم أننا بحاجة لأن نبذل مجهودا مضاعفا في مباراة الغد".

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وعما إذا كان ضمان تأهل اليابان لكأس العالم قد يؤثر على المباراة، أشار رينارد "ما زال هناك 3 مباريات، مع اليابان والبحرين وأستراليا، نقاط هذه المباريات مهمة، فالمنافسة شديدة على المركز الثاني ويجب أن ننافس بشدة ونحقق بطاقة التأهل، ونحن نعرف أن المنتخب الياباني منضبط وهذه فلسفتهم في كرة القدم وسيلعبون بمجهود كامل".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن أستراليا صاحبة الوصافة (10 نقاط) بينما يعتلي منتخب اليابان الصدارة بـ19 نقطة وضمن رسميا التأهل إلى مونديال 2026 منذ الجولة الماضية.