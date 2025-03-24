هل ينجح المدرب تودور في تصحيح مسار يوفنتوس المتعثر؟

انتهت حقبة المدرب تياغو موتا القصيرة والمخيبة مع فريق يوفنتوس الإيطالي، وبدأت أخرى مع المدرب الجديد الكرواتي إيغور تودور الذي ستوكل إليه مهمة تصحيح المسار حتى نهاية الموسم.

وقال يوفنتوس في بيان: "يوفنتوس يعلن عن تولي إيغور تودور مهمة تدريب الفريق الأول للرجال، وسيقود أول حصة تدريبية له الثلاثاء".

وجاء قرار الاستعانة بلاعب وسط كرواتيا السابق مفاجئا وغريبا بعض الشيء لتولي المهام مؤقتا، كونه من دون عمل منذ الصيف الماضي بعد أن أنجز مهمة مشابهة في لاتسيو عقب إقالة ماوريتسيو ساري.

وبات المدرب الجديد تودور الذي لعب في معظم مسيرته مع يوفنتوس، قبل أن يصبح كثير التنقل على الصعيد التدريبي، أمام مهمة لا ثانية لها، وهي التأهل إلى دوري الأبطال لضمان الأموال اللازمة لتأمين نجاح الاستثمار الكبير الذي أنفقه النادي.

وسيشرف تودور على تمارين الفريق للمرة الأولى الثلاثاء قبيل زيارة جنوة السبت، لكنه لن يكون مدربا للفريق في الموسم الجديد، إذ أبدى موافقته على قيادته حتى نهاية الموسم الحالي.

وسبق لتودور أن لعب في يوفنتوس في الفترة ما بين 1998 و2007 كما سبق له تدريب أودينيزي وهيلاس فيرونا ولاتسيو في إيطاليا.

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واستقبلت شباك يوفنتوس 7 أهداف، ولم يسجل هجومه أي هدف في آخر مباراتين بالدوري الإيطالي، إذ خسر 0-4 أمام أتلانتا و0-3 أمام فيورنتينا على الترتيب، ليحتل الفريق -صاحب الرقم القياسي في الفوز باللقب 36 مرة- المركز الخامس مع إمكانية عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن موتا، الذي دخل أول مواسمه مع يوفنتوس بعد قيادته فريق بولونيا لحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، خسر دعم اللاعبين في غرفة تغيير الملابس خلال الأسابيع الأخيرة بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس إيطاليا.

كما أطاح إيه سي ميلان بفريق يوفنتوس من منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الدور قبل النهائي في يناير/كانون الثاني الماضي.

وستكون المباراة المقبلة لفريق يوفنتوس أمام جنوة السبت المقبل.