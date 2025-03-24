موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في الجولة السادسة من المجموعة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عام 2026 والقنوات الناقلة.

وتقام المباراة الثلاثاء 25 مارس/آذار الجاري على الملعب "الشرفي" في مدينة وجدة المغربية، وتنطلق في التاسعة والنصف مساء (21:30) بتوقيت المغرب، (12:30 فجر الأربعاء) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة الـ11 والنصف مساء (23:30) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة المغرب وتنزانيا:

SSC SPORT 1 HD

الأولى المغربية

الرياضية المغربية 3

الأولى المغربية الأرضية

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفاز المغرب بصعوبة 2-1 على النيجر ليواصل صدارته للمجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة وله 12 نقطة من 4 مباريات.

ويتقدم المغرب، الذي بلغ الدور قبل النهائي لكأس العالم 2022 ليكون أول منتخب أفريقي يحقق هذا الإنجاز، بفارق 6 نقاط على النيجر وتنزانيا، التي خاضت 3 مباريات، وتحتل المركز الثالث متأخرة بفارق الأهداف.

تشكيلة منتخب المغرب المتوقعة ضد تنزانيا

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: نايف أكرد، عبد الكبير عبقار، نصير مزراوي، يوسف بلعمري.

الوسط: سفيان أمرابط، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

الهجوم: يوسف النصيري، إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي.