موعد مباراة العراق ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فلسطين والعراق في الجولة الثامنة من الدور الثالث لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم وقنوات البث المباشر.

وتقام المباراة الثلاثاء 25 مارس/آذار الجاري على ملعب عمان الدولي في الأردن. وتنطلق صفارة البداية الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة وعمان والدوحة، الساعة الثامنة والربع مساء (20:15) بتوقيت القاهرة، ويدريها الحكم السعودي خالد الطريس.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن كل من الأردن والعراق، بينما تتذيل فلسطين الترتيب بـ3 نقاط.

قنوات البث المباشر لمباراة العراق وفلسطين:

beIN Sports HD 1 (تعليق عامر الخوذيري)

Alkass Six HD (تعليق منتصر الأزهري)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وفقد العراق وصافته -الخميس الماضي- عندما أنقذ نقطة أمام ضيفته الكويت في البصرة، مسجلا هدفين في الوقت البدل عن ضائع عبر أكام هاشم وإبراهيم بايش (2-2)، فاستغل الأردن الوضع وقفز إلى المركز الثاني بفوزه على فلسطين 3-1.

وقال الدولي السابق كريم علاوي لوكالة فرانس برس إن "العراق وضع نفسه في مأزق لا يحسد عليه وهو ما قد يؤثر على بلوغه المونديال".

أضاف علاوي الذي مثل العراق في مشاركته الوحيدة في المونديال عام 1986 في المكسيك "سيُجبر المدرب الإسباني خيسوس كاساس على العودة إلى أسلوب اللعب السابق… لعب بمهاجمين (أيمن حسين ومهند علي) وهذا ما لم يحصل من قبل، وأدى إلى فقدان منطقة الوسط أمام التكتل الدفاعي الكويتي والاعتماد على الكرات المرتدة".

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تابع علاوي "هناك مشكلة دائمة في المنتخب تتمثل بغياب لاعبين يجيدون اللعب بمنطقة العمق الدفاعي، والسبب يكمن في شح اللاعبين بهذا المركز في الدوري والاعتماد على اللاعبين المحترفين".

من جهته، قال كاساس "سوف أدرس جميع الخيارات بعناية عند اختيار التشكيلة الأساسية لمباراة فلسطين، لأننا لا نزال في خضم الصراع للتأهل المباشر".

ويغيب عن منتخب "أسود الرافدين" المدافع ميرخاس دوسكي بسبب تراكم البطاقات، ومهاجم ستوك سيتي الإنجليزي علي الحمادي للإصابة، في حين سيعود لاعب زاخو أمجد عطوان بعد انتهاء مدة إيقافه.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين التي جرت في مدينة البصرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن فوز العراق 1-0.

المواجهات السابقة بين فلسطين والعراق