موعد مباراة الجزائر ضد موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الجزائر وموزمبيق في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وقنوات البث المباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس/آذار الجاري على ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي وزو.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت الجزائر، منتصف الليل (00:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الـ11 مساء (23:00) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة الجزائر وموزمبيق:

SSC1 HD (تعليق حمادي العنزي)

الجزائرية الأولى الأرضية

الجزائرية السادسة

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى منتخب الجزائري (محاربو الصحراء) للصعود لكأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ نسخة عام 2014، لا سيما في ظل تصدره ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب موزمبيق، المتساوي معه في الرصيد بعد نهاية الجولات الخمس الأولى.

وقد شدد النجم الجزائري أمين غويري على أنه وزملاءه سوف يبذلون قصارى جهدهم من أجل قيادة منتخب بلادهم للصعود لنهائيات كأس العالم عام 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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وأكد اللاعب الجزائري "نحن لا نخشى أي فريق، نعرف ما نحن قادرون على فعله. أعتقد أننا الأوفر حظا في المجموعة، لكن هذا تحديدا هو مكمن الخطورة، لأن جميع المباريات صعبة".