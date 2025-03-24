موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية في الجولة الثامنة من الدور الثالث للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، والقنوات الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة الثلاثاء 25 مارس/آذار الجاري على ملعب سواون كأس العالم. وتنطلق صفارة البداية الساعة الثانية ظهرا (14:00) بتوقيت مكة المكرمة وعمان والدوحة، الساعة الواحد ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن كل من الأردن والعراق، فيما تتذيل فلسطين الترتيب بثلاث نقاط.

قنوات البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية:

beIN Sports HD 2 (تعليق باسم الزير)

Alkass Six HD (مصطفى ناظم العلوان)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ويسعى "النشامى" الحالمون بتأهل أول في تاريخهم إلى كأس العالم لضرب عصفورين بحجر واحد، رد الاعتبار من خسارة الذهاب في عمان 0-2 وخطف الصدارة من "محاربي التايغوك".

ويخوض الأردن المباراة بصفوف مكتملة، إذ يعول المدرب المغربي جمال سلامي على ثنائي الهجوم موسى التعمري (رين الفرنسي)، ويزن النعيمات (العربي الكويتي)، لكنه سيفتقد الجناح الأيسر المصاب علي علوان.

كما يسعى لاستثمار الغيابات الكورية، أبرزها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لي كانغ-إن، الذي أصيب في المباراة الماضية أمام عُمان (1-1) ومدافع بايرن ميونخ الألماني كيم مين-جاي.

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من جانبه، يستهدف المنتخب الكوري الجنوبي العودة لدرب الانتصارات في مباراة الغد، بعد فشله في تحقيق الفوز في آخر جولتين، إذ تعادل بنتيجة 1-1 أمام فلسطين وعمان.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة للنهائيات، في حين ينتقل صاحبا المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين لكأس العالم وبطاقة للملحق العالمي.

المواجهات السابقة بين الأردن وكوريا الجنوبية

تواجه المنتخبات 7 مرات سابقا، حيث فازت كوريا الجنوبية في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للأردن و3 تعادلات.

حكم المباراة

تعيين الحكم الأوزبكي إيلجيز تاتاشيف لإدارة مباراة الأردن ضد مضيفته كوريا الجنوبية.