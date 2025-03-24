لماذا كافأ قائد منتخب ألمانيا جامع الكرات بعد مباراة إيطاليا؟

حرص قائد المنتخب الألماني لكرة القدم جوشوا كيميتش على مكافأة جامع الكرات الذي ساعده في صناعة أحد أهداف "المانشافت" أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية.

وخلال المباراة التي أقيمت، أمس الأحد، على ملعب سيغنال إيدونا بارك تألق جيانلويجي دوناروما في صد فرصة خطيرة للألمان وحوّل الكرة إلى ركلة ركنية، ثم انشغل بتوبيخ زملائه الذي تركوا ثغرات في خط الدفاع.

وأثناء ذلك نفّذ كيميتش الركلة الركنية بسرعة بعد أن استلم الكرة مباشرة من جامع الكرات، ليسجّل منها زميله جمال موسيالا الهدف الثاني لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 36.

هدف غريب يسكن شباك دوناروما. 🧤🇮🇹 من المسؤول عن هفوة المنتخب الإيطالي؟#دوري_الأمم_الأوروبية #ألمانيا_إيطاليا pic.twitter.com/oic83F0rxT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2025

وأكد الفتى نويل البالغ من العمر 15 عاما أن كيميتش عاد إليه بعد نهاية المباراة، وشكره على المساعدة كما قدّم له هدية ثمينة.

وقال نويل الذي عاش ليلة تاريخية ستُحفر في ذاكرته "التقيت بكيميتش بعد المباراة وشكرني على المساعدة، ثم وقّع على الكرة وأعطاها لي".

وأضاف "أن يحدث شيء كهذا؟ الأمر لا يُصدق بالنسبة لي. إنه موقف رائع لن أنساه على الإطلاق".

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وتطرّق نويل إلى تفاصيل ما حدث بينه وبين كيميتش بالقول "تواصلت معه بالعين وأعطيت له الكرة فورا. وضعها على الأرض بسرعة ومررها إلى موسيالا الذي سجّل".

وتابع "بعد دقيقتين أو 3 تلقّيت رسالة من والديّ مفادها أنني ظهرت على التلفاز. كنت في حالة صدمة، كنت مذهولا، شعرت أن الأمر غير حقيقي".

ورغم انتهاء الشوط الأول بتقدّم ألمانيا على إيطاليا 3-0 انتفض المنتخب الإيطالي في الثاني، وعدّل النتيجة وكان قريبا للغاية من خطف بطاقة المربع الذهبي.

وعن ذلك قال نويل "كنت أرتجف طوال المباراة، قلبي كان ينبض بسرعة جنونية. لحسن الحظ أننا تأهلنا".

وتُعَد هذه المرة الأولى التي يتواجد فيها الفتى نويل كجامع كرات خلال المباريات، علما بأنه يلعب في مركز الجناح الأيمن في أكاديمية هومبروشر آس في المتخصصة في تطوير المواهب الشابة.

وخطف المنتخب الألماني بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية بفضل فوزه على إيطاليا في مباراة الذهاب 2-1 وبنتيجة إجمالية 5-4.

ويلتقي المنتخب الألماني في نصف النهائي بنظيره البرتغالي، وذلك يوم 4 يونيو/حزيران 2025 على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.