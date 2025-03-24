سكالوني يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ منتخب الأرجنتين

حقق ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخ "التانغو" بعد الفوز على أورغواي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد سكالوني ولاعبوه من ملعب سنتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو بالنقاط الثلاث بعد الانتصار الشاق على أورغواي بهدف من دون رد سجله تياغو ألمادا، في الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال القادم.

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC GOAL FROM THIAGO ALMADA AGAINST URUGUAY! 😳pic.twitter.com/LNWiu3LbRM — Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 22, 2025

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" (TYCsports) الأرجنتينية أن سكالوني بات أول مدرب في تاريخ الأرجنتين يعود بالفوز من ملعبي ماراكانا وسنتيناريو ضمن نفس التصفيات.

وكان سكالوني قاد الأرجنتين إلى الفوز على البرازيل بهدف سجله المدافع نيكولاس أوتاميندي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضمن الجولة الـ6 من التصفيات ذاتها.

🇦🇷😎 LA SCALONETA SIGUE HACIENDO HISTORIA Tras el triunfo ante la Celeste, Lionel Scaloni se convirtió en el único DT en la historia de la Selección Argentina en ganarle a Brasil en el Maracaná y Uruguay en el Centenario en una misma eliminatoria. pic.twitter.com/wb2mTBQ9kz — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2025

إعلان

وقالت الشبكة إن منتخب سكالوني لا يتوقف عن تحقيق ما وصفتها بالإنجازات التاريخية، مشيرة إلى أن الفريق تمكن أخيرا من كسر عقدة دامت 15 عاما بعد الفوز على بوليفيا 2-1 في لاباز خلال التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد سلسلة من النتائج الكارثية أبرزها الخسارة 1-6 في تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2010.

ولم يعد أداء "التانغو" بقيادة سكالوني مفاجئا إذ أثبت الفريق قوته مرة أخرى بعد الفوز على أورغواي رغم غياب نجمه الأول ليونيل ميسي عن الجولتين الحاليتين بداعي الإصابة.

وسيكون منتخب الأرجنتين أمام اختبار ثان لتأكيد أفضليته في القارة اللاتينية حين استضافة غريمه اللدود البرازيل فجر الأربعاء المقبل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على ملعب المونيمنتال في قمة الجولة الـ14 من الصفيات المؤهلة إلى مونديال أميركا والمكسيك وكندا.

ويسعى الأرجنتينيون إلى تكرار نتيجة الفوز على "راقصي السامبا" وبالتالي حسم بطاقة التأهل إلى النهائيات بشكل رسمي علما أن نقطة التعادل تكفي أبطال العالم لتحقيق هذا الهدف.

واستلم سكالوني تدريب منتخب الأرجنتين في أغسطس/آب 2018، ومنذ ذلك الوقت قاد التانغو في 84 مباراة رسمية وودية.

وخلال تلك المباريات فاز المنتخب الأرجنتيني في 63 مباراة وتعادل في 13 وخسر 8 مباريات فقط أبرزها أمام السعودية 1-2 بدور المجموعات من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونجح سكالوني (46 عاما) في قيادة الأرجنتين إلى الفوز بـ4 ألقاب كبرى هي كأس العالم 2022، وكوبا أميركا مرتين (2021 و2024)، وكأس السوبر الأوروبي اللاتيني المعروف باسم "فيناليسيما".