سكالوني يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ منتخب الأرجنتين

حقق ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إنجازا غير مسبوق في تاريخ "التانغو" بعد الفوز على أورغواي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وعاد سكالوني ولاعبوه من ملعب سنتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو بالنقاط الثلاث بعد الانتصار الشاق على أورغواي بهدف من دون رد سجله تياغو ألمادا، في الجولة الـ13 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال القادم.

🚨🇦🇷 WHAT A FANTASTIC GOAL FROM THIAGO ALMADA AGAINST URUGUAY! 😳pic.twitter.com/LNWiu3LbRM

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 22, 2025