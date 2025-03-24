الكرة الإيطالية تستعد لتغييرات جديدة في تقنية "الفار"

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تقديم محتوى أكثر شفافية بشأن قرارات الحكام عقب الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، بما في ذلك الكشف عن أجزاء محدودة لحديث الحكام مع طاقم تقنية الفار عبر الإذاعة الداخلية للملاعب.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي -الاثنين- أنها ستجرب هذا النظام في المباريات المتبقية بكأس إيطاليا، مع اقتصار الأمر على تفسير القرارات التي يتخذها الحكم عقب مراجعة الوقائع محل النظر من خلال تقنية فار.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا النظام في الكرة الإيطالية بعد تطبيقه بالفعل في إنجلترا وألمانيا.

ويلتقي إنتر ميلان مع ميلان وبولونيا مع إمبولي الشهر المقبل في المربع الذهبي لكأس إيطاليا، والذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 14 مايو/أيار.

وقال لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي إن الهدف من هذه التجربة "جعل الإجراءات المتخذة أكثر شفافية وفهما للاعبين ومديري الفرق وجميع المعنيين، بما في ذلك الجمهور في المدرجات والمشاهدين".

وستعرض رابطة الدوري الإيطالي أيضا رسومات حكم الفيديو المساعد، المستخدمة بالفعل في البث التلفزيوني، عبر شاشات عملاقة في الملاعب أثناء المراجعات المحتملة الجارية أو فحوصات حكم الفيديو المساعد طويلة الأمد.

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وأشارت الرابطة أيضا إلى إنه بدءا من الجولة المقبلة في الدوري، ستنقل مشاهد في إيه آر، على غرار التسلل مثلا، على الشاشات العملاقة في الملعب، بما يُطلق عليه "في إيه آر دكت" (VARdict).