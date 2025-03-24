فليك مدرب برشلونة أمام السيناريو الأسوأ

يواجه الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة تحديا كبيرا في الفترة القادمة، إذ يتعين عليه التعامل مع الجدول المزدحم للمباريات في ظل الإرهاق الذي يعاني منه لاعبوه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن تمديد مباريات المنتخبات الوطنية زاد من الضغط البدني على اللاعبين الذين يستعدون لمواجهة أوساسونا الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الإسباني.

وأضافت أن "السيناريو الأسوأ حدث لفليك"، في إشارة منها إلى مباراتي إسبانيا وهولندا، وفرنسا وكرواتيا اللتين امتدتا إلى 120 دقيقة.

ويُعد جول كوندي هو اللاعب الأكثر استنزافا بين زملائه في الفريق الكتالوني، إذ لعب ضد كرواتيا ذهابا وإيابا 210 دقائق.

ويأتي لامين جمال نجم برشلونة في المركز الثاني بعدما شارك ضد هولندا في 186 دقيقة ما بين مباراتي الذهاب والإياب.

حتى زميلهما في منتخب هولندا فرينكي دي يونغ لم يكن بعيدا عن هذه الحصيلة، إذ لعب 180 كاملة في المواجهتين في وقت يغيب فيه مارك كاسادو عن برشلونة بداعي الإصابة مما يزيد من مشاكل فليك في وسط الملعب.

وتاليا الحمل البدني على لاعبي برشلونة حتى الآن:

داني أولمو: لعب 108 دقائق.

بيدري: لعب 102 دقيقة.

فيران توريس: هو الأقل بين لاعبي برشلونة إذ خاض 51 دقيقة.

ولم يتحدد بعد موقف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يستعد للعب ضد مالطا الليلة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

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ولعب ليفاندوفسكي 86 دقيقة يوم الجمعة الماضي في مباراة بولندا ضد ليتوانيا، وكان صاحب هدف الفوز في تلك المواجهة.

أما بالنسبة للاعبي برشلونة من أميركا الجنوبية وهما الأورغواياني رونالد أراوخو والبرازيلي رافينيا، فتتوقع "ماركا" عدم لحاقهما بمباراة "البلوغرانا" ضد أوساسونا، أو على الأقل عدم مشاركتهما في التشكيل الأساسي.

وخاض رافينيا 90 دقيقة ضد كولومبيا والأمر ذاته ينطبق على أراوخو الذي أكمل مباراة أورغواي والأرجنتين.

ولا يزال أمام رافينيا مباراة ساخنة ستلعبها البرازيل ضد الأرجنتين فجر الأربعاء المقبل بتوقيت إسبانيا، في حين سيكون أراوخو حاضرا في مباراة منتخب بلاده ضد بوليفيا في لاباز المقررة في وقت متأخر من مساء الثلاثاء القادم.

وتأتي هذه الأعباء البدنية في وقت يستعد فيه برشلونة لخوض عديد من المباريات في مختلف البطولات خلال فترة زمنية قصيرة.

MD | جدول برشلونة الخانق، 9 مباريات في 28 يوم، لا يوجد راحة، وأقل من 72 ساعة بين بعض المباريات! 27 مارس || أوساسونا 🏠

30 مارس || جيرونا 🏠

2 أبريل || أتلتيكو مدريد ✈️

5 أبريل || ريال بيتيس 🏠

9 أبريل || دورتموند 🏠

12 أبريل || ليغانيس ✈️

15 أبريل || دورتموند ✈️

19/20 أبريل ||… pic.twitter.com/KwX7g2JzcH — FCB World (@forcabarca_ar) March 24, 2025

مباريات برشلونة القادمة:

برشلونة x أوساسونا 27 مارس/آذار 2025 (الجولة 27 من الليغا).

برشلونة x جيرونا 30 مارس/آذار 2025 (الجولة 29 من الليغا).

أتلتيكو مدريد x برشلونة 2 أبريل/نيسان 2025 (إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا).

برشلونة x ريال بيتيس 5 أبريل/نيسان 2025 (الجولة 30 من الليغا).

برشلونة x بوروسيا دورتموند التاسع من أبريل/نيسان 2025 (ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

ليغانيس x برشلونة 12 أبريل/نيسان 2025 (الجولة 31 من الليغا).

بوروسيا دورتموند x برشلونة 15 أبريل/نيسان 2025 (إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا).

برشلونة x سيلتا فيغو 19 أو 20 أبريل/نيسان 2025 (الجولة 32 من الليغا).

برشلونة x ريال مايوركا 22 أو 23 أبريل/نيسان 2025 (الجولة 33 من الليغا).

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الثاني، وبإمكانه الانفراد بالقمة في حال فوزه على أوساسونا في المباراة المؤجلة.