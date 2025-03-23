نيمار يتلقى انتقادات لاذعة من متابعيه بسبب قميص نادٍ ألماني

تلقى النجم نيمار جونيور، لاعب سانتوس البرازيلي، انتقادات لاذعة من متابعيه بعد ظهوره بقميص لأحد الأندية الألمانية.

وقدم نيمار نفسه لمتابعيه على إنستغرام، البالغ عددهم 229 مليون متابع، وهو يرتدي قميص فريق سانت باولي الألماني، ليتلقى انتقادات لاذعة.

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وأشار عدد كبير من المستخدمين إلى التزام النادي الألماني يتبنى مواقف مناهضة للفاشية والعنصرية، وهو ما يتناقض مع الرسائل السياسية السابقة التي أطلقها نيمار.

المهاجم البالغ من العمر 33 عاما سبق وأن دعم علنا المرشح اليميني جاير بولسونارو في حملة الانتخابات الرئاسية البرازيلية لعام 2022، ولم تقم النيابة العامة البرازيلية بتوجيه اتهامات ضد الرئيس السابق إلا في فبراير/شباط بتهمة محاولة الانقلاب.

وعادة ما يرتدي نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق قمصان رياضيين آخرين وأندية في منشوراته.

وبعد يوم من صورته بقميص سانت باولي، تم تصوير مهاجم فريق سانتوس، هذا الأسبوع، وهو يرتدي قميص نجم كرة السلة الأميركي السابق آلين إيفرسون من فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.