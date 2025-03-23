نظام كسر التعادل في دوري أمم أوروبا لكرة القدم

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن آلية كسر التعادل التي يطبّقها في النسخة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتُقام الليلة مباريات الإياب من الدور ربع النهائي لدوري الأمم وهي سابقة في تاريخ البطولة التي استحدثها يويفا موسم 2019-2020.

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وشهدت النسخ الثلاث الأولى تأهل المتصدر عن كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول إلى الدور نصف النهائي مباشرة، حيث أُقيم بنظام البطولة المجمّعة من مباراة واحدة يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.

وأدخل يويفا تعديلات إضافية على نظام البطولة في نسختها الحالية 2024-2025، إذ صعد أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع من المستوى الأول إلى ربع النهائي، على أن تلعب المنتخبات فيما بينها بنظام الذهاب والإياب.

وجرت يوم الخميس الماضي مباريات ذهاب دور الثمانية وجاءت نتائجها على النحو التالي:

هولندا 2-2 إسبانيا.

إيطاليا 1-2 ألمانيا.

كرواتيا 2-0 فرنسا.

الدانمارك 1-0 البرتغال.

وأكد يويفا على موقعه الإلكتروني الرسمي أنه في حال انتهاء مجموع مباراتي الذهاب والإياب (180 دقيقة) بالتعادل، فإنه سيتم التمديد لشوطين إضافيين مدة كل منهما 15 دقيقة.

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وإن استمر التعادل فسيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل حسم بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي، مما يعني أن يويفا ألغى أيضا قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار من هذه البطولة.

وتُشير نتائج مباريات الذهاب المذكورة إلى إمكانية حدوث هذه السيناريوهات على اعتبار أن المنتخبات الفائزة لم تحقق نتائج بفارق كبير، باستثناء كرواتيا التي سجّلت انتصارا بارزا على فرنسا لكنه غير حاسم.

وتاليا جدول مباريات إياب الدور ربع النهائي من دوري الأمم الأوروبية:

إسبانيا – هولندا على ملعب ميستايا

ألمانيا – إيطاليا على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

فرنسا – كرواتيا على ستاد دي فرانس.

البرتغال – الدانمارك على ملعب خوسيه الفالادي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام البطولة المجمّعة على ملاعب المنتخب الفائز في ربع النهائي بين إيطاليا وألمانيا وذلك يومي 4 و5 يونيو/حزيران 2025 على أن تُقام المباراة النهائية يوم الأحد 8 من نفس الشهر، وفي اليوم نفسه ستُلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يُذكر أن منتخب إسبانيا كان قد حقق لقب النسخة الماضية 2022-2023 عقب فوزه الشاق على كرواتيا بركلات الترجيح (5-4) عقب انتهاء المباراة النهائية بعد التمديد بالتعادل السلبي.