رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

ليفربول يحث الخطى لضم نجم ليون ذي الأصول الجزائرية

عقد ريان شرقي مع ليون ينتهي في يونيو/حزيران 2026 (رويترز)
23/3/2025

يستعد ليفربول لاستقدام لاعب أولمبيك ليون ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي هذا الصيف سعيا لتجديد خط هجومه في ظل اهتمام متزايد من الأندية الأوروبية بخدماته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ليفربول في حالة تأهب قصوى بعد قرار ليون بالتخلي عن مهاجمه هذا الصيف.

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ليفربول ليس الفريق الوحيد المُهتم بشرقي الذي يجيد اللعب على الجناح أو في الوسط الهجومي وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، إذ أعرب كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وفولهام عن اهتمامهم بلاعب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، كما يحظى بإعجاب العديد من الأندية في إيطاليا.

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موضوع عرض من بوروسيا دورتموند في يناير/كانون الثاني، لكنّ تغييرًا متأخرًا في موقف ليون أدى إلى فشل الصفقة المقترحة.

وتوصل اللاعب ذو الأصول الجزائرية والنادي الآن إلى اتفاق يسمح له بالرحيل بمجرد فتح نافذة الانتقالات.

ويعد لاعب خط الوسط الذي أحرز 8 أهداف و18 تمريرة حاسمة مع ليون حتى الآن هذا الموسم، أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الفرنسية، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2026.

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المصدر : الصحافة البريطانية

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