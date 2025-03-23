ليفربول يحث الخطى لضم نجم ليون ذي الأصول الجزائرية

يستعد ليفربول لاستقدام لاعب أولمبيك ليون ذي الأصول الجزائرية ريان شرقي هذا الصيف سعيا لتجديد خط هجومه في ظل اهتمام متزايد من الأندية الأوروبية بخدماته.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ليفربول في حالة تأهب قصوى بعد قرار ليون بالتخلي عن مهاجمه هذا الصيف.

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ليفربول ليس الفريق الوحيد المُهتم بشرقي الذي يجيد اللعب على الجناح أو في الوسط الهجومي وتبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو، إذ أعرب كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وفولهام عن اهتمامهم بلاعب منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، كما يحظى بإعجاب العديد من الأندية في إيطاليا.

Rayan Cherki is Simply INCREDIBLE…. pic.twitter.com/hdXDRkzDoL — Mo. Adnan (@moadnanxlfc) March 22, 2025

وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا موضوع عرض من بوروسيا دورتموند في يناير/كانون الثاني، لكنّ تغييرًا متأخرًا في موقف ليون أدى إلى فشل الصفقة المقترحة.

وتوصل اللاعب ذو الأصول الجزائرية والنادي الآن إلى اتفاق يسمح له بالرحيل بمجرد فتح نافذة الانتقالات.

ويعد لاعب خط الوسط الذي أحرز 8 أهداف و18 تمريرة حاسمة مع ليون حتى الآن هذا الموسم، أحد أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم الفرنسية، وينتهي عقده في يونيو/حزيران 2026.