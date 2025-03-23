برشلونة أم ريال مدريد.. ما المباريات الأكثر مشاهدة في الليغا؟

كشف تقرير إسباني عن الفريق الأكثر بين برشلونة المتصدر ومطارده ريال مدريد، في نسب المشاهدة التلفزيونية على مستوى مباريات الليغا خلال الموسم الحالي 2024-2025.

وأظهرت بيانات نشرتها شركة "بارلوفينتو للاتصالات" (Barlovento Comunicación) المتخصصة في تحليل بيانات وسائل الإعلام خاصة قياس نسب المشاهدة التلفزيونية في إسبانيا، أن برشلونة هو الفريق الأكثر شعبية هناك.

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ويتصدر برشلونة قائمة الفرق الأكثر مشاهدة في إسبانيا خلال منافسات الموسم الحالي، إذ يبلغ متوسط عدد متابعي مبارياته أكثر من 1.5 مليون مشاهد لكل مباراة.

ويتقدّم برشلونة على ريال مدريد بفارق 100 ألف مشاهد تقريبا، إذ يصل متوسط عدد متابعي مباريات النادي الملكي كل مباراة 1.48 مليون مشاهد.

وجاء أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المركز الثالث من حيث نسب المشاهدة، يليه إشبيلية في المركز الرابع.

وجاءت أرقام ثلاثي المقدّمة البارسا والريال وأتلتيكو رغم عدم نقل أي مباراة مجانا داخل البلاد، فيما يُعد إشبيلية هو أكثر فريق نُقلت مبارياته دون تشفير بواقع 8 مباريات.

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وتاليا متوسط عدد مشاهدي مباريات فرق الدوري الإسباني في الموسم الحالي داخل البلاد مع عدد المباريات المجانية التي بُثت لكل فريق:

برشلونة: 1.58 مليون مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). ريال مدريد: 1.48 مليون مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). أتلتيكو مدريد: 1.06 مليون مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). إشبيلية: 1.06 مليون مشاهد (8 مباريات مجانية). سيلتا فيغو: 861 ألف مشاهد (7 مباريات مجانية). رايو فايكانو: 806 آلاف مشاهد (5 مباريات مجانية). لاس بالماس: 778 ألف مشاهد (6 مباريات مجانية). فياريال: 755 ألف مشاهد (5 مباريات مجانية). ديبورتيفو ألافيس: 722 ألف مشاهد (6 مباريات مجانية). ريال بيتيس: 719 ألف مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). أوساسونا: 706 آلاف مشاهد (4 مباريات مجانية). إسبانيول: 693 ألف مشاهد (3 مباريات مجانية). ريال سوسيداد: 680 ألف مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). فالنسيا: 677 ألف مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). أتلتيك بيلباو: 662 ألف مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا). جيرونا: 644 ألف مشاهد (مباراة واحدة مجانا). ليغانيس: 597 ألف مشاهد (4 مباريات مجانا). خيتافي: 591 ألف مشاهد (مباراتان مجانا). ريال مايوركا: 568 ألف مشاهد (3 مباريات مجانية). بلد الوليد: 562 ألف مشاهد (لم تُبث أي مباراة مجانا).

اللافت في هذه الأرقام أن أندية مثل رايو فايكانو، سيلتا فيغو ولاس بالماس تفوّقت في نسب المشاهدة على فرق كبيرة وعريقة في الليغا مثل أتلتيك بيلباو، ريال بيتيس وفالنسيا.

ويعزى سبب ذلك إلى أن أندية إشبيلية، سيلتا، لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس كانت أكثر الفرق التي حظيت مبارياتها ببث مجاني.

وتتقاسم منصتا "موفي ستار بلاس" (Movistar Plus) ودازن (DAZN) حقوق البث الأسبوعي لمباريات الدوري الإسباني داخل البلاد، في وقت تُعرض فيه مباراة واحدة كل جولة بشكل مجاني على منصة "غول بلاي" (Gol Play).

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 60 نقطة بفارق الأهداف فقط عن غريمه ريال مدريد علما بأن البلوغرانا لديه مباراة مؤجلة ضد أوساسونا ستُقام يوم الخميس المقبل على ملعب مونتجويك الأولمبي.