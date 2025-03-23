أعظم 10 ملاكمين بالوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة الأميركية

على مر السنين، شهدت رياضة الملاكمة دخول العديد من نجوم الوزن الثقيل الأميركيين إلى الحلبة، حيث صنعوا لأنفسهم اسما عالميا وسيطروا على ألقابها.

وسيُخلّد محمد علي -بلا شك- كواحد من أعظم الملاكمين في تاريخ هذه الرياضة.

في عام 1986، أصبح مايك تايسون أصغر بطل للوزن الثقيل في سن الـ20، واستمر في الهيمنة على هذا الوزن لسنوات قبل هزيمته المفاجئة أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990، لكنه استعاد لقبه في 1996 بفوزه على فرانك برونو.

في سبعينيات القرن الماضي تحديدا، كان أمثال محمد علي وجو فريزر من أبرز الأسماء في فئة الوزن الثقيل التي تمثل الولايات المتحدة الأميركية، في حين كان لاري هولمز قد بدأ للتو في صُنع اسم لنفسه في الحلبة.

حاليا، يبدو الوضع قاتما نوعا ما، حيث يُعد أمثال ديونتاي وايلدر وغاريد أندرسون من أبرز الأسماء في الولايات المتحدة في فئة الوزن الثقيل.

موقع "غيف مي سبورت" وضع قائمة بأعظم 10 ملاكمين أميركيين بالوزن الثقيل في تاريخ الملاكمة بناء على المعايير التالية:

السجل الإجمالي

الألقاب

المهارات داخل الحلبة

10- سوني ليستون: 1953-1970 (50 فوزا مقابل 4 هزائم).

9- ديونتاي وايلدر: منذ 2008 (43 انتصارا و4 هزائم وتعادل واحد).

8- مايك تايسون: 1985-2024 (50 انتصارا و7 هزائم وتعادلان).

7- جو فريزر: 1965-1981 (32 فوزا و4 هزائم وتعادل واحد).

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6- إيفاندر هوليفيلد: 1984-2011 (44 فوزا و10 هزائم وتعادلان).

5- لاري هولمز: 1973-2002 (69 انتصارا و6 هزائم).

4- جاك جونسون: 1897-1931 (53 فوزا و11 هزيمة و8 تعادلات).

3- جورج فورمان: 1969-1997 (76 فوزا و5 هزائم).

2- جو لويس: 1934-1951 (66 فوزا و3 هزائم).

1- محمد علي: 1960-1980 (56 فوزا و5 هزائم).