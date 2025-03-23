هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية؟

تأمل العديد من أندية كرة القدم بالعالم في استغلال القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل حجز مكان لها في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسّعة، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وأعلن الفيفا يوم الجمعة الماضي استبعاد كلوب ليون المكسيكي بشكل رسمي من البطولة كون ملكيته تعود لمجموعة "غروبو باتشوكا" التي تملك نادي باتشوكا المشارك أيضا في مونديال الأندية.

🚨CLUB LEÓN QUEDA FUERA DEL MUNDIAL DE CLUBES🚨 La FIFA anunció de manera oficial que el club mexicano no participará de la cita mundialista al confirmar el incumplimiento del reglamento en temas de multipropiedad.❌ FIFA anunciará en los próximos días al equipo sustituto en… pic.twitter.com/C1DIGG64ti — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 21, 2025

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وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "بعد تقييم جميع الأدلة المُقدمة، قرر رئيس لجنة الاستئناف في الفيفا أن نادي باتشوكا ونادي ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المحددة بموجب المادة 10، الفقرة 1، من لوائح كأس العالم للأندية".

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ولأن الفيفا لم يعلن بعد عن اسم البديل، أثار هذا الملف تساؤلات عشاق كرة القدم حول هوية الفريق الذي سيعوّض ليون، وعما إذا كان بإمكان الفرق الكبرى في أوروبا الظهور في مونديال الأندية مثل برشلونة الإسباني.

10 أندية تريد المشاركة

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن أكثر من 10 أندية أوروبية، من بينها إسبانية، تواصلت بالفعل مع مسؤولي الفيفا بحثا عن أي ثغرة قانونية تمكّنها من المشاركة في البطولة، رغم أنها لا تستحق ذلك من الناحية الرياضية.

ولم تكشف الصحيفة أسماء هذه الأندية، لكنها أشارت إلى أن قرار استبعاد ليون من البطولة أدى إلى زيادة اهتمام العديد من الفرق الأخرى بها حيث أصبح ذلك "المقعد الشاغر محط أطماع العديد من الأندية".

وأثيرت في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن برشلونة قد يكون مرشحا للاستفادة من المقعد الشاغر، لكن لا وجود لمعلومات مؤكدة تشير إلى وجود تواصل بين إدارة النادي ومسؤولي الفيفا بهذا الخصوص، وفق "ماركا".

وأعلن الفيفا في وقت سابق عدد مقاعد كل قارة في مونديال الأندية، حيث حصلت أوروبا على 12 مقعدا تم حجزها بالفعل، مما يعني أن القارة العجوز لن تحصل على مقعد إضافي، وفق "ماركا"، وهو ما أكدته مواطنتها "سبورت" أيضا، الأمر الذي يعني أن أي محاولة من الأندية الأوروبية -من بينها برشلونة- ستكون غير مجدية.

🚨🚨🌕| BREAKING: FC Barcelona will NOT participate in the FIFA Club World Cup. 🏆❌ [@mundodeportivo] pic.twitter.com/kPj1STCIRN — Managing Barça (@ManagingBarca) March 21, 2025

النادي الأوفر حظا

ويُعد ألاخولينسي الكوستاريكي هو المرشح الأوفر حظا للحصول على المقعد الشاغر، ليس بسبب تقديمه الشكوى ضد ليون، بل لاستحقاقه ذلك من الناحية الرياضية، إذ يتصدر الفريق قائمة الأندية المؤهلة، وفقا لتصنيف الكونكاكاف.

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ووفقا للوائح البطولة، فإنه لا يُسمح لأكثر من ناديين من الدولة نفسها بالمشاركة في كأس العالم للأندية إلا في حال تتويجهما بالبطولة القارية، مما يعني أن الولايات المتحدة والمكسيك لن تتمكنا من إرسال فريق إضافي حيث تمثلان بالفعل بأربعة أندية (اثنان من كل دولة).

ويحتل ألاخولينسي حاليا المركز الـ15 في تصنيف أندية كونكاكاف، لكن الفرق الـ14 التي تسبقه كلها من المكسيك أو الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعله الفريق الوحيد المؤهل للمشاركة في المونديال.

ولم يرفع ليون الراية البيضاء بعد، إذ عبّر في بيان رسمي عن رفضه قرار الفيفا، مؤكدا أنه سيلجأ للقانون من أجل تأكيد أحقيته بالمشاركة في مونديال الأندية.

وقال النادي المكسيكي في بيانه "يعبر نادي ليون عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن الفيفا والذي قد يحرمنا من المشاركة في كأس العالم للأندية القادمة".

وأضاف "إذا تم منعنا من المشاركة رغم تأهلنا من خلال الأداء الرياضي على أرض الملعب، سنلجأ إلى أعلى الهيئات القضائية الرياضية للدفاع عن حقوقنا".