هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية؟

تأمل العديد من أندية كرة القدم بالعالم في استغلال القرار الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل حجز مكان لها في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسّعة، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وأعلن الفيفا يوم الجمعة الماضي استبعاد كلوب ليون المكسيكي بشكل رسمي من البطولة كون ملكيته تعود لمجموعة "غروبو باتشوكا" التي تملك نادي باتشوكا المشارك أيضا في مونديال الأندية.

وجاء في البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة "بعد تقييم جميع الأدلة المُقدمة، قرر رئيس لجنة الاستئناف في الفيفا أن نادي باتشوكا ونادي ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدد ملكية الأندية المحددة بموجب المادة 10، الفقرة 1، من لوائح كأس العالم للأندية".

ولأن الفيفا لم يعلن بعد عن اسم البديل، أثار هذا الملف تساؤلات عشاق كرة القدم حول هوية الفريق الذي سيعوّض ليون، وعما إذا كان بإمكان الفرق الكبرى في أوروبا الظهور في مونديال الأندية مثل برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها أن أكثر من 10 أندية أوروبية، من بينها إسبانية، تواصلت بالفعل مع مسؤولي الفيفا بحثا عن أي ثغرة قانونية تمكّنها من المشاركة في البطولة، رغم أنها لا تستحق ذلك من الناحية الرياضية.

ولم تكشف الصحيفة أسماء هذه الأندية، لكنها أشارت إلى أن قرار استبعاد ليون من البطولة أدى إلى زيادة اهتمام العديد من الفرق الأخرى بها حيث أصبح ذلك "المقعد الشاغر محط أطماع العديد من الأندية".

وأثيرت في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بأن برشلونة قد يكون مرشحا للاستفادة من المقعد الشاغر، لكن لا وجود لمعلومات مؤكدة تشير إلى وجود تواصل بين إدارة النادي ومسؤولي الفيفا بهذا الخصوص، وفق "ماركا".

وأعلن الفيفا في وقت سابق عدد مقاعد كل قارة في مونديال الأندية، حيث حصلت أوروبا على 12 مقعدا تم حجزها بالفعل، مما يعني أن القارة العجوز لن تحصل على مقعد إضافي، وفق "ماركا"، وهو ما أكدته مواطنتها "سبورت" أيضا، الأمر الذي يعني أن أي محاولة من الأندية الأوروبية -من بينها برشلونة- ستكون غير مجدية.

🚨🚨🌕| BREAKING: FC Barcelona will NOT participate in the FIFA Club World Cup. 🏆❌

[@mundodeportivo] pic.twitter.com/kPj1STCIRN

— Managing Barça (@ManagingBarca) March 21, 2025