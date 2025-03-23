شارك لـ25 دقيقة فقط.. ليفربول يقرر الانفصال عن الإيطالي كييزا

ذكرت تقارير صحفية أمس الجمعة أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر الانفصال عن الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد موسم لم يرتق إلى مستوى التوقعات.

ومنذ انتقاله مقابل 15 مليون يورو من يوفنتوس، عانى الدولي الإيطالي من أجل تأمين مكان أساسي تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، حيث شارك في 25 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز و387 دقيقة خلال 11 مباراة في جميع المسابقات.

وتشمل مساهماته هدفين، أحدهما في كأس الاتحاد الإنجليزي والآخر خلال خسارة فريقه في نهائي كأس كاراباو على يد نيوكاسل.

وسلطت مباراة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأخيرة ضد باريس سان جيرمان الضوء على الدور الهامشي الذي يلعبه كييزا، إذ ظل لاعبا بديلا غير مستخدم حتى عندما اختار سلوت الدفع بالهولندي كودي جاكبو الذي كان يعاني من إصابة، وهو ما أكد بشكل أكبر أنه ليس جزءا من خطط المدرب.

تكهنات العودة للدوري الإيطالي

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" من المقرر أن يغادر اللاعب البالغ من العمر 27 عاما أنفيلد الصيف المقبل، مع احتمال قوي للعودة إلى الدوري الإيطالي بشرط أن يوافق على خفض راتبه.

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برز نابولي كمرشح قوي لضم كييزا، حيث أفادت التقارير أن الجناح يحظى بتقدير كبير من جانب المدرب أنطونيو كونتي الذي ربما يطلب من الرئيس أوريليو دي لورينتيس شراءه في حال بقائه ضمن صفوف المنتخب الإيطالي.

وتبلغ قيمة كييزا -الذي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى يونيو/حزيران 2028- نحو 18 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بيانات وإحصائيات اللاعبين والأندية.