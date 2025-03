بالفيديو.. ضربة قاضية تحسم معركة فنون قتال في 4 ثوانٍ

حقق الإنجليزي يانيك باهاتي مصارع الفنون القتالية المختلطة أمس الجمعة في لندن أسرع ضربة قاضية في تاريخ بطولة "قفص المحاربين" (Cage Warriors).

في البطاقة الرئيسية، لم يستغرق الأمر سوى أربع ثوانٍ لحسم المعركة حيث أمسك باهاتي بيد الأسترالي جوينر (4-2-1) وأطلق ضربة خلفية يمينية قوية أسقطته على ظهره، ففقد وعيه لينقض عليه الحكم لحمايته من وابل من الضربات الأرضية التي وجهها له الإنجليزي.

وبعد الضربة القاضية الشرسة لباهاتي (35 عاما)، صرخ تايلور لابيلوس معلق بقناة "آر إم سي" الفرنسية "إنه أمر جنوني.. يا لها من ضربة قاضية!".

وهذا الفوز الأول لباهاتي منذ انتقاله إلى البطولة ليحسم الفارق بينه وبين جوينر بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

WOW! 😯 Yannick Bahati with the quickest KO in Cage Warriors history.

