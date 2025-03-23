الإنجليزي مايكل أوين فتى ذهبي أوقفته الإصابات

يعد مايكل أوين أحد أبرز المواهب الإنجليزية في تاريخ كرة القدم، حيث كانت بدايته صاروخية، لكن كثرة الإصابات حرمته من تحقيق مسيرة أكثر نجاحا.

وُلد أوين في 14 ديسمبر/كانون الأول 1979 بمدينة تشيستر الإنجليزية، ونشأ في عائلة عاشقة لكرة القدم فوالده تيري أوين كان لاعب كرة قدم محترفا، وشجعه على احتراف اللعبة منذ صغره.

وانضم هذا النجم إلى أكاديمية ليفربول عام 1991 بعد أن لفت الأنظار بمهاراته التهديفية الخرافية، حيث سجل 97 هدفا في موسم واحد عندما كان في عمر 12 عاما فقط.

وخلال موسم 1996-1997، سجل أوين أول ظهور له مع الفريق الأول لليفربول في سن الـ17، ليبدأ رحلته نحو القمة بسرعة.

وبعد إصابة النجم روبي فاولر، حصل أوين على مكان أساسي في تشكيلة الريدز، ليحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي في عمر 18 عاما، ويصبح معروفا بلقب "الفتى المعجز".

وعلى الصعيد الدولي، كان لأوين حضور بارز في كأس العالم 1998 مع المنتخب الإنجليزي، إذ سجل هدفا أسطوريا في مرمى الأرجنتين، ليصبح أحد أشهر اللاعبين في العالم.

وأثناء موسم 2000-2001، ساهم أوين في تتويج ليفربول بثلاثية تاريخية، شملت كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الأوروبي، كما سجل أهدافا حاسمة أبرزها في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال.

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وخلال عام 2001، توج أوين بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليصبح ثاني أصغر لاعب يحققها بعد البرازيلي رونالدو.

تأثير الإصابات

لكن مسيرة أوين بدأت بالتراجع بسبب الإصابات المتكررة، خاصة في أوتار الركبة التي أثرت على سرعته التي لطالما كانت السلاح الأهم في أسلوب لعبه.

وعام 2004 انتقل أوين إلى ريال مدريد الإسباني، لكنه لم يحصل على فرصة كافية للمشاركة بشكل أساسي، ليعود إلى إنجلترا عبر بوابة نيوكاسل في تجربة لم تكن موفقة أيضا، حيث تعرض لإصابات طويلة الأمد أثرت على مستواه بشكل كبير، ليبتعد عن الأضواء تدريجيا.

وبعدها، انتقل أوين إلى مانشستر يونايتد، وحقق لقب الدوري الإنجليزي، لكنه كان لاعبا احتياطيا ولم يتمكن من استعادة مستواه السابق.

وبعد فترة قصيرة مع ستوك سيتي، أعلن أوين اعتزاله كرة القدم عام 2013، وقال حينها "أشعر الآن أنني أمام الوقت المناسب لإسدال الستار على مسيرتي الاحترافية".

ورغم النهاية المخيبة، يظل أوين واحدا من أعظم المواهب في تاريخ الكرة الإنجليزية حيث سجل 222 هدفا مع الأندية وخاض 89 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا سجل خلالها 40 هدفا، وقدم لحظات استثنائية لا تُنسى في مسيرته.