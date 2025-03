إدارة ترامب ترحّل لاعبا فنزويليا بسبب وشم يشبه شعار ريال مدريد

أدت سياسات الترحيل الجماعي التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إبعاد لاعب كرة قدم فنزويلي من الولايات المتحدة لسبب غريب وغير متوقع.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن السلطات الأميركية رحّلت الفنزويلي جيرسي رييس باريوس بسبب وشم محفور على جسد اللاعب يحمل شعار ريال مدريد.

وحسب الصحيفة فإن السلطات الأميركية افترضت أن هذا الوشم هو رمز لعصابة إجرامية تُعرف باسم "قطار أراوغوا"، وهي من أخطر العصابات الإجرامية في أميركا الجنوبية.

We can now confirm that Venezuelan soccer player Jerce Reyes Barrios has been deported to a Salvadoran terrorist prison. He was legally in the US and had officially applied for asylum. He has no criminal record. ICE officials say he has a Venezuelan gang tattoo, but it’s actually… pic.twitter.com/Pk5HtVJwGR

