هل رونالدو "بينالدو"؟.. اللاعبون الأكثر تسجيلا لركلات الجزاء بالقرن الـ21

يحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدافي كرة القدم عبر التاريخ بـ928 هدفا غير أن بعضها جاء من ركلات جزاء سواء مع الأندية التي لعب لها أو رفقة منتخب البرتغال.

ويتصدر "الدون" مهاجم النصر السعودي ترتيب قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا لركلات الجزاء مع الأندية والمنتخب في القرن الـ21 برصيد 174 هدفا متبوعا بالبرازيلي هالك لاعب أتلتيكو مينيرو (116 هدفا).

في المقابل، حل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المركز الثالث برصيد 109 أهداف.

وتاليا قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر تسجيلا للأهداف من ركلات الجزاء في القرن الـ21: