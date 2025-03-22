هكذا غيّر فليك مدرب برشلونة حياة رافينيا

كشف البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة عن أنه كان يفكر في مغادرة برشلونة، وأن المدرب الألماني هانسي فليك غيّر حياته منذ توليه تدريب العملاق الكتالوني.

وحقق رافينيا (28 عاما) نقلة نوعية في أدائه هذا الموسم، وكان فليك أحد أهم ركائز هذا التحول ومنحه الثقة الكاملة ليكون أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف برشلونة.

واعترف رافينيا -في مقابلة مع قناة "غلوبو إسبورتي" البرازيلية- بأنه فكر في الرحيل عن برشلونة الصيف الماضي، وأن تدخل فليك كان حاسما في قرار بقائه مع النادي.

وقال رافينيا "كنت أفكر في مغادرة برشلونة بعد بطولة كوبا أميركا. لكن فليك غيّر حياتي. اتصل بي وطلب مني الحضور للتدريب قبل اتخاذ أي قرار، وقال إنه يريد التحدث معي وأنه يعتمد عليّ".

وأضاف "لم أكن أشعر بحال جيدة حتى اتصل بي فليك. كانت الشائعات تنتشر يوميا حول انتقالي إلى فريق آخر. لم تسر الأمور كما توقعت الموسم الماضي".

وتابع "كان هذا عاملا مهما في قراري بالبقاء. أخبرتُ زوجتي أنه إذا كان فليك رجلاً عادلا ويحكم على اللاعبين بناء على التزامهم في التدريب، فسأمنحه أسبوعا لإثبات جدارتي لاعبا، ولن يندم على ذلك. أعتقد أن الأمر نجح".

إلى جانب إشادته بدور فليك في تطويره، سلّط رافينيا الضوء أيضا على العمل الذهني الذي قام به خلال العام الماضي، والذي سمح له بالوصول إلى أعلى مستوى في مسيرته.

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وقال رافينيا: "منتصف الموسم الماضي، بعد إصابتي، كثّفتُ تدريبي النفسي مع طبيب مختص".

وعندما سُئل عن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، أجاب ببساطة "مجرد ذكر اسمي كأحد المرشحين للفوز يُعدّ فوزًا بحد ذاته بعد كل ما مررت به في مسيرتي".

وخاض البرازيلي 42 مباراة مع برشلونة حتى الآن سجل خلالها 27 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة.

وانضم الجناح البرازيلي إلى برشلونة صيف 2022، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي مقابل 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 ملايين في صورة مكافآت.