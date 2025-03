10 لاعبين غيروا مراكزهم فلمع نجمهم

شهدت كرة القدم العديد من التحولات التكتيكية التي غيرت مسيرة بعض اللاعبين، حيث اضطر البعض لتغيير مراكزهم بسبب رؤية المدربين، بينما أجبر آخرون على ذلك نتيجة إصابات زملائهم. ليكون ذلك في كثير من الأحيان نقطة تحول نحو النجومية والتألق.

وقد بدأ الفرنسي تيري هنري مسيرته كجناح مع موناكو، لكنه تحول إلى مهاجم صريح عند انتقاله إلى أرسنال تحت قيادة آرسين فينغر عام 2000 ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البريميرليغ.

1- الإيطالي أندريا بيرلو

بدأ بيرلو مسيرته كلاعب خلف المهاجمين، لكن وجود الأسطورة روبيرتو باجيو في نفس المركز مع بريشيا دفعه للتراجع إلى مركز لاعب الوسط المتأخر.

وعند انتقاله إلى ميلان تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، واصل اللعب في هذا المركز ليصبح أحد أفضل صانعي اللعب في التاريخ.

2- الفرنسي تيري هنري

بدأ هنري مسيرته كجناح مع موناكو، لكنه تحول إلى مهاجم صريح عند انتقاله إلى أرسنال عام 2000، إذ قام المدرب السابق للمدفعجية أرسين فينغر بتغيير مركزه للاستفادة من سرعته، ليصبح أحد أعظم هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

3- الألماني باستيان شفاينشتايغر

لعب شفاينشتايغر جناحا أيمن في بداياته مع بايرن ميونخ، ولكن مع قدوم المدرب لويس فان خال عام 2009، تم توظيفه كلاعب وسط مدافع، ليصبح أحد أعمدة الفريق والمنتخب الألماني، ويساهم في تتويج بلاده بكأس العالم 2014.

4- الإنجليزي بول سكولز

بدأ سكولز مسيرته مهاجما مع مانشستر يونايتد، لكنه انتقل إلى خط الوسط عام 1997 بعد إصابة روي كين، ليصبح أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ النادي والكرة الإنجليزية.

5- الهولندي روبن فان بيرسي

بدأ فان بيرسي كمدافع أيسر مع فاينورد الهولندي، لكن عند انتقاله إلى أرسنال، قام المدرب فينغر بوضعه في مركز مهاجم صريح، ليصبح أحد أبرز هدافي النادي والمنتخب الهولندي.

6- الويلزي غاريث بيل

بدأ بيل كظهير أيسر مع ساوثهامبتون وتوتنهام، لكن المدرب هاري ريدناب قام بتحويله إلى جناح هجومي، ليصبح أحد أسرع وأفضل المهاجمين في العالم، ويحقق نجاحًا كبيرًا مع ريال مدريد.

7- البلجيكي فينسنت كومباني

لعب كومباني في خط الوسط قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2008، لكن بعد عامين، تم تحويله إلى قلب الدفاع، ليصبح أحد أعظم المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

8- الألماني فرانز بيكنباور

بدأ بيكنباور مسيرته كلاعب وسط مهاجم مع بايرن ميونخ عام 1964، لكنه انتقل إلى مركز الليبرو (قلب الدفاع المتقدم) بعد كأس العالم 1966، ليصبح أحد أعظم المدافعين في تاريخ اللعبة.

My top favorites for the incipient #UCL season: @RealMadrid, @FCBarcelona, @FCBayern. My secret tip: @PSG_inside pic.twitter.com/FVJN7OcUgk

— Franz Beckenbauer (@beckenbauer) September 15, 2015