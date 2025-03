لاعبو النرويج مستاؤون من مواجهة إسرائيل: ما يحدث في غزة مروّع

عبّر عدد من لاعبي المنتخب النرويجي لكرة القدم عن تضامنهم مع سكان قطاع غزة الذين يعيشون تحت وطأة حرب الإبادة الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك قبل مواجهة النرويج ضد إسرائيل المقررة الثلاثاء المقبل في مدينة دبرتسن المجرية، ضمن مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

🇳🇴👀 Today, Norway's attempt to qualify for the 2026 World Cup begins…

The last time they qualified for a major tournament was EURO 2000.

They are in a group up against Moldova, Israel, Estonia and Italy/Germany. pic.twitter.com/vbHeU1bABq

— EuroFoot (@eurofootcom) March 22, 2025