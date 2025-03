لامين جمال نجم برشلونة ملك المراوغات في أوروبا

انفرد الإسباني لامين جمال النجم الشاب لفريق برشلونة برقم مميز خلال الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

وذكرت شبكة "سكواكا" (Squawka) المتخصصة في إحصائيات وبيانات اللاعبين، أن لامين جمال (17 عاما) هو اللاعب الوحيد من بين نظرائه في الدوريات الخمسة الكبرى الذي أكمل أكثر من 100 مراوغة.

Lamine Yamal is the only player to complete 100+ take-ons in Europe's top five leagues this season.

◎ 197 take-ons attempted

◉ 101 take-ons completed

Out of the eight players to attempt 100+ take-ons in LaLiga in 2024/25, the 17-year-old has the best success rate (51.27%).… pic.twitter.com/y82UqgoXIr

— Squawka (@Squawka) March 20, 2025