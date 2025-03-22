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لامين جمال نجم برشلونة ملك المراوغات في أوروبا

لامين جمال (يسار) اللاعب الوحيد في الدوريات الخمسة الكبرى الذي أكمل أكثر من 100 مراوغة (الفرنسية)
22/3/2025

انفرد الإسباني لامين جمال النجم الشاب لفريق برشلونة برقم مميز خلال الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

وذكرت شبكة "سكواكا" (Squawka) المتخصصة في إحصائيات وبيانات اللاعبين، أن لامين جمال (17 عاما) هو اللاعب الوحيد من بين نظرائه في الدوريات الخمسة الكبرى الذي أكمل أكثر من 100 مراوغة.

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وأوضحت أن من بين 197 محاولة مراوغة قام بها جمال هذا الموسم مع فريقه برشلونة، نجح في إتمام 101 منها بنسبة نجاح بلغت 51.27%، وهي الأفضل في الدوري الإسباني.

وأثبت لامين جمال أنه اللاعب الأكثر كفاءة في الليغا بتجاوز الخصوم، إذ يمتلك أفضل معدل نجاح من بين 8 لاعبين قاموا بأكثر من 100 مراوغة هذا الموسم، مما يجعله "كابوسا دائما لدفاعات الفرق المنافسة"، وفق وصف صحيفة "سبورت" الإسبانية.

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وعلّقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول "يواصل جمال صناعة التاريخ في كرة القدم الأوروبية في سن صغيرة وأثبت أنه اللاعب الأكثر حسما في المواجهات الفردية، موهبته لا تقتصر فقط على مهاراته الفنية، بل تؤكدها الإحصائيات"، مضيفة "لامين جمال ملك المراوغات في أوروبا".

وأصبح لامين جمال عنصرا أساسيا في قوام برشلونة وواحدا من أهم أسلحته الهجومية بفضل نضجه التكتيكي ومهاراته في المراوغة وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها.

وشارك لامين جمال مع برشلونة هذا الموسم في 38 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفا آخرها ضد أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ28 من الدوري الإسباني، كما قدّم لزملائه 17 تمريرة حاسمة.

ويوجد لامين جمال حاليا مع المنتخب الإسباني الذي يخوض مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشارك جمال ذهابا في مباراة هولندا وإسبانيا التي جرت على ملعب فينورد لمدة 66 دقيقة قبل أن يترك مكانه لزميله ميكيل أويارزابال، حيث انتهى ذلك اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

لامين جمال (يسار) خطف الأضواء مع برشلونة خلال الموسم الحالي (رويترز)

ومن المتوقع أن يلعب لامين جمال في مباراة الإياب بين المنتخبين المقررة يوم غد الأحد على ملعب ميستايا معقل فالنسيا.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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