أتلتيكو مدريد يشكو لليويفا تصرفات غير لائقة للاعبي الريال

تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد بعض لاعبي ريال مدريد، بسبب تصرفات اعتبرها غير لائقة خلال مباراة إياب دوري أبطال أوروبا.

وفاز النادي الملكي 4-2 بركلات الترجيح على غريمه المحلي أتلتيكو مدريد ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

وشهد ملعب ميتروبوليتانو احتفالات صاخبة للاعبي ريال مدريد بعد نهاية المباراة شابتها بعض التجاوزات والسلوكيات غير الرياضية من البعض، مما دفع بـ"الروخي بلانكوس" إلى التنديد بتلك التصرفات من خلال التقدم بشكوى ليويفا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن أن أتلتيكو أرسل 4 مقاطع فيديو ليويفا توثق سلوكيات غير لائقة لكل من فينيسيوس جونيور، وداني سيبايوس، وكيليان مبابي غير أن الفيديو الأكثر جدية هو الذي يظهر فيه أنطونيو روديغر.

وتوجه المدافع الألماني إلى مدرجات جماهير الفريق "الأحمر والأبيض" وقام بإشارة "قطع الحلق".

