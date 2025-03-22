وفاة أسطورة الملاكمة الأميركية جورج فورمان

توفي أسطورة الملاكمة الأميركية جورج فورمان اليوم السبت عن عمر ناهز 76 عاما، أحد أعظم الرياضيين الذين عادوا إلى الحلبة بعد الاعتزال والذي استعاد لقب الوزن الثقيل بعمر 45 عاما وأصبح شخصية لامعة في عالم المبيعات.

وقالت عائلته في منشور عبر إنستغرام "نعلن ببالغ الحزن وفاة جورج إدوارد فورمان، الأب الحبيب الذي رحل بسلام محاطا بأحبائه".

وكان فورمان ملاكما شرسا وصاحب لكمات مدوية، وخسر لقبه الأول أمام محمد علي في "مبارزة الأدغال" الشهيرة عام 1974، وكان شخصا أكثر بدانة عندما أطاح بمايكل مورير ليحصل على لقبه الثاني بعد عقدين من الزمان.

ولد فورمان في مارشال بولاية تكساس في العاشر من يناير/كانون الثاني 1949، وسرعان ما انتقلت عائلته إلى هيوستن حيث نشأ هو و6 أشقاء على يد أم عزباء. ونشأ فورمان فقيرا، ليترك المدرسة الإعدادية ويستخدم بنيته الجسدية وقبضتيه في أعمال السرقة بالشارع.

وقال رئيس بلدية هيوستن جون ويتمير في بيان "كانت رحلة جورج من شوارع الحي الخامس إلى النجاح في الملاكمة والأعمال التجارية مصدر إلهام. لم ينس أبدا من أين أتى.. ستظل هيوستن فخورة إلى الأبد بالقول إن جورج فورمان أحد أبنائها".

وقال فورمان لاحقا إن برنامج "جوب كوربس"، وهو جزء من إصلاحات "المجتمع العظيم" التي أطلقها الرئيس ليندون جونسون، أنقذه من الحضيض.

إعلان

وانتقل فورمان، الذي كان عمره حينئذ 16 عاما، عبر البرنامج من تكساس وتم تشجعيه على توجيه غضبه وكتلته العضلية نحو الملاكمة.

وبعمر 19 عاما، وفي نزاله 25 كملاكم هاو، فاز فورمان بالميدالية الذهبية في الوزن الثقيل في أولمبياد مكسيكو سيتي 1969.

وبعد تحوله إلى الاحتراف، فاز في 37 نزالا على التوالي في طريقه لمواجهة حامل اللقب جو فريزر في كينغستون عاصمة جامايكا، وتغلب عليه بالضربة القاضية الفنية في الجولة الثانية.

ودافع فورمان عن اللقب مرتين قبل مواجهة محمد علي في كينشاسا عاصمة زائير التي تعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في واحد من أكثر نزالات الملاكمة شهرة في التاريخ.

وجُرد علي من لقبه قبلها بسبع سنوات لرفضه التجنيد في حرب فيتنام، ودخل النزال وهو الطرف الأضعف أمام البطل الأصغر والأضخم حجما.

لكن علي تراجع إلى الحبال طوال 7 جولات وقاوم لكمات فورمان المذهلة، لينهك منافسه قبل أن يُسقطه أرضا في الجولة الثامنة.

وقال فورمان لرويترز في عام 2007 "كنت مقاتلا قويا في الوزن الثقيل. كنت آلة لكم، وكانت تلك هي المرة الأولى التي أقدم فيها كل ما لدي دون جدوى".

كانت الخسارة قاسية على فورمان ليتوقف عاما قبل أن يعود إلى الحلبة، ثم بعد خسارة احترافية ثانية اعتزل عام 1977 ليصبح قسيسا.

وبعدها بعشر سنوات، ومع وصول وزنه إلى 143 كيلوغراما، عاد فورمان إلى الحلبة بصورة غير متوقعة لجمع الأموال لمركز الشباب الذي أسسه في تكساس.

وواصل الفوز ليحقق 24 انتصارا، وخسر وزنه تدريجيا قبل أن يخسر أمام إيفاندر هوليفيلد بقرار الحكام من 12 جولة في عام 1991.

وبعد 3 سنوات، أطاح بالملاكم الأعسر مورير الذي لم يهزم من قبل ليصبح أكبر بطل للوزن الثقيل على الإطلاق في سن 45 عاما.

إعلان

كانت آخر مباراة لفورمان في عام 1997، وأنهى مسيرته بسجل احترافي بلغ 76 فوزا و5 هزائم.