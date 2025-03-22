موعد مباراة فرنسا ضد كرواتيا في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فرنسا وكرواتيا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

وتقام المباراة يوم الأحد الموافق 23 مارس/آذار 2025 على ملعب فرنسا. وتنطلق صفارة البداية الساعة 10:45 مساء (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الساعة 9:45 مساء (21:45) بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر لمباراة فرنسا وكرواتيا:

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ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

بعد إتمام نصف مهمة الثأر من الخسارة في نهائي كأس العالم 2018، تسعى كرواتيا إلى إنهاء المهمة ضد فرنسا في مباراة الإياب وبلوغ نصف النهائي.

ووضع فريق المدرب زلاتكو داليتش قدما في الدور قبل النهائي من البطولة بفضل فوز مستحق ذهابا 2-0 على الديوك الذين كانوا ظلا للفريق الذي اقتحم المجد العالمي في روسيا.

وأنهت تلك الهزيمة سلسلة من خمس مباريات دون خسارة لفريق المدرب ديديه ديشان، الذي سيودع منصبه بعد كأس العالم 2026، كما كانت الخسارة الثانية في آخر 12 مباراة في دوري الأمم خارج فرنسا.

تشكيلة فرنسا المحتملة ضد كرواتيا

مينيان؛ كوندي، أوباميكانو، ساليبا، هيرنانديز؛ كامافينغا، تشواميني؛ أوليسي، ديمبيلي، باركولا؛ مبابي.

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تشكيلة كرواتيا المحتملة ضد فرنسا

ليفاكوفيتش؛ كاليتا-كار، سوتالو، غفارديول؛ ستانيسيتش، مودريتش، كوفاسيتش، سوسا؛ بيريسيتش، كراماريتش؛ بوديمير.